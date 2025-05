Headset best-seller Cloud II ganha versão wireless

O icônico headset Cloud II, um dos mais vendidos da HyperX, ganha uma versão sem fios. O HyperX Cloud II Wireless é projetado para experiências de áudio imersivas com som surround virtual 7.1 otimizado da HyperX¹ e drivers de 53 mm que proporcionam um som rico e claro em todas as situações. O headset sem fio tem frequência de transmissão de 2,4 GHz, autonomia de bateria de até 30 horas² e alcance de até 20 metros³, sendo perfeito para trabalhar, estudar, jogar, ouvir música, ver filmes e séries.

O Cloud II já ultrapassou a marca de quatro milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento, em 2015.

“Nosso objetivo era aprimorar ainda mais o lendário conforto e o DNA sonoro dos headsets Cloud para oferecer uma versão sem fios do nosso best-selling”, explica Larry Gonzales, VP de vendas e marketing da HyperX. “O HyperX Cloud II Wireless carrega e evolui o legado do Cloud II original, apresentado em 2015, quando sacudiu a indústria com seu design icônico ajustes confortáveis e qualidade sonora excepcional para sua faixa de preço.”

O Cloud II Wireless combina uma estrutura de alumínio durável com haste de cabeça ajustável, revestimento de couro sintético e a tradicional espuma com tecnologia Memory Foam para oferecer máximo conforto aos usuários. Já seus drivers de 53 mm foram ajustados especialmente para áudio em jogos e oferecem som de alta qualidade, cujo volume e recurso surround 7.1 virtual podem ser alterados diretamente em controles dispostos nas conchas auriculares do periférico.

O headset tem ainda um microfone removível com cancelamento de ruído, que reduz os sons de fundo e melhora a qualidade do chat, e design flexível, permitindo ao usuário ajustá-lo para maior conforto. Um indicador LED no próprio fone indica o status do microfone e evita vazamentos de áudio.

O headset gamer Cloud II Wireless é compatível com PC, PS4™ e Nintendo Switch e tem certificação TeamSpeak™ e Discord para conversação. Funciona com o software gratuito HyperX NGENUITY e vem com um filtro de microfone de espuma opcional.

O headset HyperX Cloud II Wireless chega ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2021.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite http://www.hyperxgaming.com/br .

A HyperX é a divisão gamer da Kingston Technology, a maior fabricante de memórias independente do mundo, e tem como objetivo oferecer componentes e periféricos de alto desempenho a gamers de consoles e PC, integradores e usuários avançados de dispositivos móveis. Há 18 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver produtos gamers – memórias de alta velocidade, SSDs, headsets, teclados, mouses, carregadores para controles de console, pendrives e mousepads – para todos os tipos de jogadores. A premiada marca HyperX é reconhecida por seus produtos, que reúnem máximo conforto, performance e confiabilidade, além de visual único. Celebridades, gamers profissionais, entusiastas de tecnologia e overclockers do mundo todo confiam e usam os produtos da HyperX, pois eles atendem os mais altos níveis de exigências e são feitos com os melhores componentes do mercado. Recentemente, lançou a campanha “We’re All Gamers”, em que os embaixadores da marca se transformam em heróis e encarnam o espírito gamer. Visite a #HyperXFamily em http://www.facebook.com/HyperXBrasil/ http://www.hyperxgaming.com/br e saiba como os produtos da HyperX podem aprimorar a experiência de jogo tanto dos usuários de consoles quanto de PCs e dispositivo móveis. Seja qual for o nível de habilidade e o tipo de game, a HyperX atende a todos os jogadores. We’re All Gamers (Somos todos gamers).

¹Saída de efeito de som surround 7.1 virtual como um sinal estéreo de dois canais para ser usado com fones de ouvido estéreo.

²Testado com 50% do volume do headset. A vida da bateria pode variar dependendo do uso.

³O alcance sem fio pode variar devido às condições ambientais.