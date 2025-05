Samsung Ocean oferece cursos online e gratuitos com foco em Python em fevereiro

Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo de 2021 de cursos online e gratuitos do Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecnológica. Entre cursos, palestras e oficinas, serão 34 atividades em fevereiro, com uma programação que dará destaque à linguagem de programação Python, entre outros temas. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Estão programadas 12 atividades voltadas para a linguagem Python, incluindo laboratório à distância, abordando a aplicação da linguagem em diversas funções. Também serão abordados Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), Backend com NodeJs e Express, Tizen, entre outros.

“Em 2021, o Ocean segue reforçando sua missão de capacitar profissionais por meio de cursos online e gratuitos, sempre atualizados às demandas do mercado de trabalho. Python é uma linguagem de programação de alto nível e dinâmica na tecnologia, com uma funcionalidade que a torna uma das principais buscas de profissionais que procuram especialização no setor”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Desde abril de 2020, a Samsung adota ciclos mensais de cursos online, que antes eram ministrados de forma presencial nas sedes do Ocean em São Paulo e Manaus. O modelo unificou os conteúdos regionais, gerando uma diversidade de oferta para todo o território nacional. Qualquer pessoa com acesso à internet pode se inscrever e aprender sobre tecnologia e inovação.

Os cursos são ministrados por professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade de São Paulo (USP), e por parceiros, com certificado de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

01/02

10h – Introdução a IoT

19h – Introdução ao Backend com NodeJs e Express

02/02

10h – Laboratório de IoT com Arduino

19h – Laboratório de Backend com NodeJs e Express

03/02

17h – Palestra: Introdução à Internet das Coisas

19h – Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB

04/02

14h – Minicurso: Avançando com Deep Learning

19h – Integrando os serviços de backend na nuvem

05/02

14h – Ciência de Dados: Fundamentos de análise de dados com Orange

08/02

10h – Laboratório de IoT com Raspberry Pi

18h – UX: Oficina de Usabilidade

09/02

10h – Laboratório de IoT em Cloud

15h – Deep Learning: Introdução com Keras e Python – Parte 1

19h – Deep Learning: Introdução com Keras e Python – Parte 2

10/02

13h30 – Jogos Digitais: Jogo 2D com Unity – Parte 1

18h – Oficina: Design Thinking

11/02

09h00 – Ciência de Dados – Visualização de Dados com Python – Parte 1

13h30 – Jogos Digitais: Jogo 2D com Unity – Parte 2

17h – Palestra: Introdução ao Tizen

18h – Palestra: Oficina de Prototipagem de Dispositivos Móveis

12/02

09h00 – Ciência de Dados – Visualização de Dados com Python – Parte 2

14h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem – Parte 1

18/02

17h – Oficina: Tizen: Ferramenta e Ambiente de Desenvolvimento

19h – Introdução ao Frontend Web com React – Parte 1

19/02

14h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem – Parte 2

22/02

19h – Introdução ao Frontend Web com React – Parte 2

23/02

13h30 – Ciência de Dados: Laboratório com Pandas e Python

18h – Web Scraping com Python – Parte 1

24/02

13h30 – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python

18h – Web Scraping com Python – Tira Dúvidas

25/02

17h – Oficina: Desenvolvimento de aplicação para ambiente Tizen

18h – Web Scraping com Python – Parte 2

26/02

14h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem – Parte 3

18h – Palestra: Introdução a Análise de Dados Geográficos

SERVIÇO Inscrições: Já estão abertas; podem ser feitas pelo site https://www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Quem pode se inscrever: Estudantes, profissionais e interessados em geral.

Quando: Aulas entre 1 e 26 de fevereiro

Investimento: Gratuito

Formato: Online, com certificado de participação

Sobre o Samsung Ocean

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 92 mil pessoas já passaram pelo Samsung Ocean e cerca de 3.800 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa.