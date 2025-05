Novos notebooks da Positivo trazem webcam e áudio aprimorados para demandas de estudo e home office

De olho nos jovens que precisam de notebooks para estudar e trabalhar em home office, que querem computadores para se divertirem e que tenham design descolado, a Positivo tem novidades: a marca está lançando dois notebooks na linha Motion, o Positivo Motion Q e o Positivo Motion C. Os modelos chegam para melhorar a experiência de uso, atender à expectativa de quem busca o primeiro computador e agradar a esse público com uma relação entre custo e benefício que se destaca no mercado. Com os novos notebooks Positivo, as chamadas em vídeo ganham também mais qualidade graças à webcam HD de 1.0MP, ao áudio de alta definição com alto-falantes estéreos embutidos com volume de 15 cm³ e microfone digital para captação de voz mais nítida.

Mais compactos e leves, os dois notebooks vêm com um conjunto de facilidades que aumentam o conforto e garantem agilidade nas tarefas rotineiras. Entre as novidades, a exclusiva tecla “Call”, que pode abrir automaticamente videoaulas ou programas de videoconferências, além de teclas de acesso rápido ao Netflix, Deezer e YouTube para ouvir músicas ou assistir a filmes e séries.

O Positivo Motion Q e o Positivo Motion C também trazem o aplicativo Screen Control para regular a transparência das janelas abertas, mudar o modo de leitura conforme a necessidade para maior conforto na hora de ler textos no computador e regular o modo noturno para redução de luz azul. A bateria tem autonomia de 7 horas de uso e o sistema Fanless permite o funcionamento da máquina sem ruídos indesejados enquanto se executa tarefas, graças ao eficiente sistema de resfriamento.

A Positivo mudou completamente o design da linha Motion e, ao contrário das linhas retas dos modelos anteriores, os dois lançamentos são mais curvos. As teclas também ganharam formato mais arredondado, estão mais largas e com cursor menor, o que significa mais conforto na digitação e de maneira silenciosa. Outros atributos importantes nos novos aparelhos são a inclinação do teclado, que, quando aberto, deixa a digitação mais ergonômica, e o touchpad, agora com 5,3’’ na diagonal, com oferta maior na área de toque.