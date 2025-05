realme cresce 65% em 2020 e se torna a 7ª maior marca de smartphone globalmente

realme, a marca internacional de smartphone que ultrapassou gigantes da indústria para ocupar o 7º lugar em termos de participação no mercado global, foi anunciada como a marca de crescimento mais rápido no mundo em 2020. A empresa de pesquisa Counterpoint anunciou em março, em seu último relatório de smartphone no quarto trimestre, que a realme cresceu 65% (YoY) ano após ano, e vendeu 42 milhões de smartphones no ano passado.

A realme tem sido destaque na indústria de smartphones, empregando um método inovador tanto no aspecto do consumidor quanto no do produto para aumentar agressivamente sua participação no mercado. Em um ambiente econômico em que quase todos os principais líderes da indústria estavam perdendo, a realme foi uma das duas únicas grandes marcas de smartphones a registrar crescimento – tudo ao longo de 2020. A jovem empresa começou o ano vendendo em apenas 35 mercados e terminou com aproximadamente 100% de crescimento, totalizando 61 mercados ativos até o final de 2020. Durante este tempo, a realme expandiu sua base de usuários em 250%, de 25 milhões para mais de 50 milhões.

A ascensão meteórica da realme não foi segredo para os observadores da indústria, que agora estão acostumados com os números impressionantes que se esperam desta empresa dinâmica. Parte do espírito da empresa definido pelo CEO Sky Li é a capacidade de responder com flexibilidade às mudanças nas condições de mercado no local. Os funcionários e a equipe da realme, como eles próprios jovens consumidores, entendem profundamente as mudanças no local e se adaptaram de forma coesa em conformidade, e isso tem mostrado resultados através dos números de vendas e análises de satisfação de seus produtos.

Isso resultou em um forte desempenho sustentado pela forte confiança e compreensão do consumidor. “Na realme, vivemos nossa filosofia, que é ‘dare to leap’ para a vanguarda da inovação, design e valor do produto, algo com que os jovens podem se identificar”, diz Sky Li, CEO da realme. Setores globais com profissionais jovens mantiveram a realme forte, ajudando a empresa a ser realmente uma marca global. A realme ultrapassou a marca de 50 milhões de vendas em apenas nove trimestres desde sua criação, tornando-se a marca de smartphone de crescimento mais rápido no mundo.

Além disso, a realme inovou, levando o marketing e as conversas até onde estão os seus consumidores. Os usuários e funcionários da realme trocam dicas sobre as últimas tendências tecnológicas, venda online com grande ênfase no e-commerce, onde, devido às diretrizes de distanciamento social, os funcionários são incentivados a liderar suas próprias comunidades de usuários da realme. “Isso criou autenticidade de cima para baixo, e o valor da marca é visto pelo consumidor em primeira mão”, diz Li. “Nossos ambientes de constante mudança permitiram que a realme vivesse seus valores e de seus consumidores ao vivo. Assim que os países começam a limitar a circulação, atualizamos nossos serviços pós-venda, como extensões de garantia, suporte online ao vivo e tempos de espera e entrega mais curtos, a fim de manter a alta qualidade de serviço aos nossos usuários, pelos quais nos tornamos conhecidos ”.

A realme gerou um crescimento impressionante porque é considerada a líder mundial na popularização da tecnologia 5G entre os usuários. A marca tem consistentemente liderado o mercado na descentralização e exposição de equipamentos habilitados para 5G a muitos grupos por meio de produtos com desempenho avançado de grande valor, como o lançamento global do realme 7 5G, que custa menos de US$ 300. A bem conhecida mídia de gadget GSM Arena classificou o realme como o smartphone versátil para 2020. A jovem, mas corajosa empresa estabeleceu suas metas em 2021, procurando superar seu excelente desempenho em 2020 por meio de 5G e AIoT produtos.