Razer deixa o mouse gamer mais rápido do mundo ainda mais poderoso com sua nova tecnologia Hyperpolling

A Razer™, líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar sua nova tecnologia patenteada Razer HyperPolling, que chegará ao mercado no Razer Viper de 8KHz, o primeiro mouse gamer para eSports com taxa de atualização (polling rate) real de 8000Hz. A tecnologia Razer HyperPolling supera o padrão da indústria, de 1000 Hz, para levar performance aos usuários com a velocidade do pensamento, iniciando uma nova era de respostas imediatas e confiabilidade durante as partidas.

Embora os fabricantes tenham se concentrado em tornar seus mouses mais precisos e responsivos ao longo do tempo, pouca importância foi dada à frequência com que os dados de clique e posição do cursor são transmitidos ao PC. Com computadores mais rápidos e monitores com taxas de atualização mais altas, os polling rates maiores podem eliminar travamentos inconvenientes, melhorando significativamente o desempenho do gameplay, especialmente quando uma fração de segundo pode ser a diferença entre ganhar ou perder.

“A latência é uma parte importante do gameplay e afeta significativamente a experiência geral do jogo. Ainda assim, é esquecida por muitas empresas que têm investido bastante tempo em aumentar o DPI. Ao contrário do DPI, a latência mais baixa beneficia a todos, de jogadores casuais a profissionais, reduzindo importantes milissegundos do tempo de reação geral”, disse Alvin Cheung, vice-presidente sênior da unidade de negócios de periféricos da Razer. “Durante o nosso processo de testes e desenvolvimento com um grande grupo de jogadores profissionais e entusiastas de mouses, muitos relataram inputs significativamente mais suaves e mais responsivos ao usar a tecnologia HyperPolling do Viper 8KHz.”

Pelo menos 8x mais rápido – a ciência por trás da velocidade

Polling rate é a frequência com que um dispositivo envia dados ao PC, e a indústria tem como padrão a taxa de até 1000 Hz (1000 vezes por segundo). A tecnologia Razer HyperPolling utiliza um microcontrolador USB de alta velocidade para ultrapassar esse padrão com polling rate real de 8000Hz. Isso permite que o Viper 8KHz envie até oito vezes mais dados a cada segundo, reduzindo efetivamente o atraso de input de 1milissegundo para apenas 1/8 de milissegundo.