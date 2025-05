Novo HUAWEI Watch GT 2 PRO chega ao Brasil

A Huawei Consumer Business Group (CBG) anunciou o lançamento do novo relógio inteligente HUAWEI WATCH GT 2 Pro no mercado brasileiro, já à venda nos e-commerces dos principais varejistas parceiros da Huawei. Com o lançamento do wearable, a companhia apresenta o mais recente membro da premiada série WATCH GT 2 a chegar o Brasil, um dos relógios inteligentes mais vendidos no mundo.

Com um design robusto, mas premium, funções esportivas avançadas, recursos de monitoramento de saúde, bateria para duas semanas e carregamento sem fio, o novo WATCH GT 2 Pro se posiciona como um favorito entre os fãs de atividades físicas.

Design premium feito para durar

O novo HUAWEI WATCH GT 2 Pro foi projetado para ajudar os usuários a irem mais longe. Seja explorando o mundo, adquirindo novas habilidades por meio de treinamentos ou desafiando seu condicionamento físico, o smartwatch é o companheiro perfeito para monitorar as conquistas esportivas dos usuários, bem como sua saúde.

O HUAWEI WATCH GT 2 Pro traz uma robustez, detalhes minimalistas e ao mesmo tempo conforto incomparável. O mostrador do relógio é equipado com vidro de safira, que tem um exterior texturizado mais resistente e durável, mesmo na prática de esportes ao ar livre, já que a moldura do relógio é feita de titânio. O HUAWEI WATCH GT2 Pro possui uma alta durabilidade e resistência, o que possibilita aos usuários levá-lo em suas aventuras sem qualquer problema.

Com mais de 200 opções de mostradores de relógio selecionáveis ​​pelo usuário, o relógio oferece aos usuários uma grande variedade de opções de personalização. Com a última tecnologia em personalização, o mostrador Huawei Share OneHop permite aos usuários simplesmente tocar em seu HUAWEI WATCH GT 2 Pro com seu smartphone para transferir imagens de sua galeria de fotos, permitindo que personalizem o mostrador do relógio.