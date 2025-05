Brother lança nova linha de impressoras Mini Tank, pensada para as necessidades do home-office

A Brother é uma multinacional japonesa que acompanha os avanços do mercado de impressão, digitalização e organização de ambientes. Pensando sempre em apresentar soluções que ajudem as pessoas a terem ainda mais qualidade nestes serviços, na nova fase de trabalho que se instalou em grande escala no mundo inteiro, desde o início da pandemia de Covid-19, a marca trouxe ainda mais possibilidades de inovação para facilitar o home-office, que deve seguir na maioria das empresas.

A Brother entendeu que o mercado precisava de uma impressora que atendesse às necessidades das pessoas que estão atuando em casa e precisam digitalizar ou imprimir documentos e arquivos em geral. Por isso desenvolveu a nova linha de impressoras Mini Tank, que oferece modelos multifuncionais com alto rendimento de páginas, maior velocidade de impressão e economia de tinta, ideal para quem montou seu próprio escritório remoto.

Dentre os principais diferenciais do lançamento da Brother, está uma interface de usuário simples, com teclas de atalho personalizáveis, além de opções para imprimir e-mails de diferentes lugares, um painel de controle fácil de ler e um alimentador automático para acelerar a cópia e digitalização de documentos. O lançamento possui grande capacidade de armazenamento papel, sendo de até 150 folhas e uma bandeja dedicada para impressão em diferentes tipos e tamanhos.

O distanciamento social forçou as pessoas a permanecerem em suas casas, sendo assim, diversas atividades que antes eram feitas na escola ou no escritório da empresa, passaram a ser feitas em casa, agora quem pouco usava uma impressora multifuncional passou a ter o equipamento como ferramenta essencial.

“Nós estamos sempre em busca de soluções que possam facilitar a vida das pessoas e o lançamento das Mini Tanks é um exemplo disso. É uma linha perfeita para quem trabalha de Home Office e também para pequenas e médias empresas. Temos certeza de que será um sucesso”, disse João Yazaki, Gerente de Marketing da Brother.

As impressoras a jato de tinta Brother InkBenefit Tank fornecem alto desempenho para o trabalho que, normalmente, é feito em escritórios, com a vantagem de imprimir, copiar, digitalizar, enviar e receber fax. Esses modelos ajudam a aumentar a produtividade por conta da velocidade rápida de impressão, múltiplas opções de conectividade e manuseio dinâmico de papel, além de oferecer impressão de alta qualidade em resoluções de até 6.000 x 1.200 dpi³ em preto e branco e cores.

Os novos frascos de tinta de alto rendimento vêm com aproximadamente 7.500 páginas em preto e 5.000 páginas em cores. O preenchimento automático ajuda a reduzir derramamentos. Alguns dos modelos vêm com dois frascos de tinta preta com um rendimento de aproximadamente 15.000 páginas.