Deezer apresenta função de busca por letras de música

Já tentou procurar uma música, mas o nome dela fugiu da mente? Ou então, já se lembrou apenas do refrão ou de um verso? Quem nunca? Agora é possível encontrar aquela música que você só lembra um trecho através da nova função da Deezer, “Search by lyrics”, que permite que usuários realizem a busca por faixas específicas utilizando apenas parte da letra.

A novidade está disponível para todas as músicas que incluem o modo “Sing-along-lyrics”, que é a função de acompanhar a letra ao vivo, representada pelo ícone do microfone ao lado do título da música ou na capa da faixa. Para procurar, basta acessar a barra de busca e digitar pelo menos quatro palavras da letra. O novo recurso já pode ser acessado no site da Deezer e, nas próximas semanas, chegará também para usuários do aplicativo no desktop.

“Os fãs de música já têm milhões delas na ponta dos dedos. Porém sabemos que relembrar algumas das letras costuma ser mais fácil do que lembrar o nome real de uma faixa. Então, nosso trabalho é garantir que os nossos usuários encontrem as músicas que desejam com rapidez e facilidade e nosso novo recurso avançado de ‘busca por letras’ cumpre essa promessa”, afirma Matthieu Gorvan, diretor de Produto e Tecnologia da Deezer.

O recurso de busca por letras está disponível em todo o mundo para todos os assinantes Deezer, exceto para os usuários do perfil Kids. Acessehttps:// www.deezer.com para experimentá-lo.