7 recursos das novas TVs Samsung que prometem tornar sua vida mais conectada

A participação da Samsung na edição de 2021 da Consumer Electronic Show (CES) ficou marcada pelas novidades apresentadas para o mercado de TVs. A empresa anunciou grandes atrações e, mais uma vez, a conectividade será um dos diferenciais dos produtos da marca. Em breve, os brasileiros poderão conhecer de perto todos os recursos, novos ou aprimorados, que prometem tornar a vida muito mais conectada.

PC na TV

Como a Samsung mostrou ao longo de 2020, as TVs foram ressignificadas e passaram a ser uma espécie de central dos lares. E para reforçar ainda mais esse conceito, a Samsung criou novas soluções para quem deseja utilizar um televisor durante a rotina de home office, cada vez mais comum na vida das pessoas. A função PC na TV permite o acesso remoto a um computador diretamente na tela da TV. Ao conectar um teclado e um mouse, por exemplo, o usuário será capaz até mesmo de fazer edições ou criar novos conteúdos no MS Office 365. Além disso, o usuário pode espelhar a tela do notebook na TV e fazer suas atividades da tela grande.

Google Duo

Trabalhar de casa tem exigido um número maior de reuniões ao longo do dia e poder acompanhá-las de uma TV é uma grande vantagem. A Samsung foi além e disponibilizou a plataforma Google Duo. Os consumidores podem usar smartphones para videochamadas de alta qualidade e velocidade com até 32 participantes. O aplicativo Google Duo também pode ser usado em combinação com uma câmera inteligente² conectada por USB à TV e capaz de seguir seus movimentos e ajustar o zoom diante da necessidade de cada cena e cenário.

SmartThings

O SmartThings mais uma vez estará presente nas TVs da Samsung. Com ele, o usuário consegue controlar todos os dispositivos inteligentes da casa, incluindo robôs de limpeza da Samsung e refrigerador Family Hub. É possível ainda criar cenas para determinados períodos do dia, como por exemplo, uma cena para o início da noite que envolve ligar o ar-condicionado do quarto e iniciar um ciclo de uma máquina lava e seca. Tudo isso sem tirar os olhos da TV de sua sala.

Digital Butler

O Digital Butler é uma das novidades da Samsung para os modelos 2021 de TV e faz parte do SmartThings. A diferença é que o Digital Butler serve para conectar e integrar aparelhos mais antigos ou que não possuem compatibilidade com wi-fi. Um ventilador ou um umidificador de ar, por exemplo, desde que controlado por controle remoto infravermelho, pode ser identificado pelo Digital Butler no SmartThings e, assim, o usuário consegue comandá-lo diretamente pelo controle remoto da própria TV.

Bixby

Desde 2020, as TVs Samsung contam com múltiplos assistentes pessoais, incluindo a Bixby em Português, criada pela própria marca. Com ela, é possível operar a TV por comando de voz, seja para aumentar o volume ou para acessar um aplicativo da plataforma Tizen. A Bixby também pode ser usada em conjunto com o SmartThings para colocar outros dispositivos inteligentes em funcionamento sem precisar levantar do sofá.

Tap View

Para acionar o Tap View, um dos mais recentes recursos de espelhamento da Samsung, o usuário precisa apenas encostar um smartphone ou tablet na lateral das novas TVs. A função é compatível com os smartphones e tablets com sistema Android a partir da versão 8.1 e para o aplicativo SmartThings a partir da versão 1.7.47. Para configurar o Tap View, é necessário acessar o aplicativo SmartThings no seu dispositivo móvel e torná-lo ativo. Depois, toque duas vezes seguidas, de forma suave, na lateral da TV e autorize o espelhamento do conteúdo. Nos usos seguintes do recurso, essa autorização não será mais necessária.

SmartView

Esta é a forma mais convencional de espelhar conteúdo de um dispositivo móvel na tela de uma TV Samsung. Para os usuários de smartphones ou tablets Samsung, basta arrastar a barra superior da tela para baixo e ativar o ícone SmartView. Se a TV estiver conectada na mesma rede de Wi-Fi, ela será pareada com o dispositivo móvel e a imagem, espelhada. Caso não se trate de um dispositivo móvel da Samsung, é preciso baixar o aplicativo SmartThings e acionar o SmartView por lá. Tanto através do Tap View quanto pelo SmartView é possível ainda ativar a função Multitela, que permite ao usuário dividir a tela para ver as imagens de um evento esportivo na TV e acompanhar a tabela do campeonato com o espelhamento do smartphone, por exemplo.

Para obter mais informações sobre as novidades apresentadas pela Samsung na CES 2021, visite https://news.samsung.com/br/ces-2021 .

¹ Ainda não há uma data exata para a chegada dos produtos e serviços citados ao mercado brasileiro.

² Item vendido separadamente, compatibilidade poderá ser consultada em Samsung.com na ocasião do lançamento