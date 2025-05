Notebooks VAIO e homeschooling: uma combinação perfeita

Com aulas presenciais, remotas ou no modelo híbrido, uma coisa é certa: hoje é praticamente impossível estudar, pesquisar, enfim, atender as demandas educacionais sem um computador. E dependendo do conteúdo a ser produzido e das exigências do homeschooling, não basta um computador básico, com poucos recursos. Nessa hora, é melhor considerar um notebook para acompanhar a longa jornada de estudos, como os modelos da VAIO. São máquinas que atendem desde jovens estudantes até profissionais que compartilham a máquina para trabalhar e fazer um MBA, por exemplo, com máximo desempenho, acústica perfeita, conforto e visual descolado.

É o caso do ultracompacto VAIO® FE14, com processador Intel Core i5 ou Intel Core i7 de 10ª geração, tela de 14 polegadas Full HD e antirreflexiva, bordas finas, memória RAM de até 16 GB e tecnologia antiderramamento de líquido. O produto está disponível nas cores chumbo escuro e branca. Os preços vão de R﹩3.514,05 a R﹩4.996,05, de acordo com memória, cor e processador.

Outra sugestão é o notebook VAIO® FE15, que se destaca pelo peso de apenas 1,75kg, design. ultrafino e pela potência. Também está disponível com processador Intel Core i5 ou Intel Core i7 de 10ª geração, memória RAM de até 16GB, teclado numérico e opção de retroiluminado para facilitar a digitação em ambientes escuros. Os preços do VAIO FE15 também variam em função da configuração.