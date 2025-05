Xiaomi lança versão global do Mi 11 – saiba como obter um ótimo desconto!

A Xiaomi anunciou hoje (8/2) a versão global do Mi 11. O modelo é primeiro celular a usar o processador Snapdragon 888. Já disponível no AliExpress, o aparelho vem recheado de tecnologia (ver detalhes abaixo) e vem com carregador na caixa!

Como estamos falando de Xiaomi, obviamente o preço é bem mais barato que o da concorrência! Quem quiser garantir logo o seu, pode comprar através deste página do AliExpress: https://bit.ly/3aEBoag

Leitores do Guia têm direito a um código de desconto exclusivo de 80 dólares! Basta usar o código

AINANAS11

na página de pagamento do produto

É bom lembrar que as compras feitas através do AliExpress estão sujeitas à taxação da Receita Federal. Mesmo assim, o preço costuma compensar!

O Xiaomi Mi 11 pesa 196g, tem dimensões de 164,3 x 74,6 x 8,1mm e uma tela tamanho 6.81 polegadas. A resolução é 3200×1440 pixels. A câmera traseira tem um sensor de 108MP Samsung ISOCELL Bright HMX. Para selfies de alta qualidade, a câmera frontal tem 20MP.

Com 8/12 GB de memória RAM pode ter 128 GB/256 GB/512 GB de armazenamento interno (não expansível). Pode usar dois chips para serviços de diferentes operadoras e 2 números e já vem com suporte para 5G.

A bateria de 4600mAh no Xiaomi Mi 11 tem suporte à carga rápida e carregamento por indução. Infelizmente não é resistente à água.

Ficha técnica:

Tela: 6,81 polegadas AMOLED, 120 Hz adaptativa, Quad HD+

Chipset: Qualcomm Snapdragon 888

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB;

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB, 512 GB;

Câmera traseira: 108 MP (principal) + 13 MP (ultrawide) + 5 MP (macro);

Câmera frontal: 20 MP;

Dimensões: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (8.9 mm na opção com couro);

Peso: 196 g (vidro), 194 g (couro);

Bateria: 4.800 mAh

Extras: leitor de digitais sob a tela, recarga de 55 W, recarga sem fio, carregamento reverso;

Cores disponíveis: Black, White, Blue, Purple, Khaki;

Sistema operacional: Android 11 com interface MIUI 12.5.