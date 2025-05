Samsung apresenta os novos Galaxy S21 e Galaxy S21+ ao Brasil

Para ver, registrar e compartilhar o mundo de forma extraordinária, a Samsung apresenta ao mercado brasileiro os novos Galaxy S21 5G¹ e Galaxy S21+ 5G¹. Os smartphones possuem design ousado e icônico, câmeras e recursos de vídeo em nível profissional e entregam aos usuários experiências poderosas de visualização e de conectividade. Eles são capazes de mudar tudo para tornar seu dia a dia mais completo.

“O Galaxy S21 5G¹ e o Galaxy S21+ 5G¹ permitem que as pessoas aproveitem ao máximo cada momento. Eles possuem recursos poderosos que podem auxiliar os mais diferentes estilos de vida, entregando maior conforto e praticidade ao dia a dia das pessoas. Os novos lançamentos também representam a ampliação do Ecossistema Galaxy e o compromisso da Samsung de empoderar as pessoas em suas jornadas diárias por meio dos dispositivos móveis”, afirma o vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Antonio Quintas.

Os smartphones contam com o processador mais avançado de todos os tempos em um dispositivo Galaxy e proporcionam potência e desempenho como nunca se viu.

Display inteligente e design ousado

O Galaxy S21 5G¹ e o Galaxy S21+ 5G¹ têm, respectivamente, telas de 6,2″ e 6,7″². Em ambas, o usuário terá uma incrível experiência de visualização, com rolagem super suave³. As telas AMOLED 2x contam com uma taxa de atualização de até 120Hz, garantindo uma visão mais nítida e suave dos conteúdos, e são capazes de se adaptar automaticamente de acordo com o conteúdo que está sendo exibido, otimizando o consumo de energia e sua experiência de visualização. Outra vantagem das telas dos novos Galaxy S21 5G¹ e o Galaxy S21+ 5G¹ é o recurso Eye Comfort Shield, que ajusta o filtro de luz azul com base na hora do dia, no tipo de conteúdo e nos seus hábitos de sono.

O design da linha Galaxy S21 também impressiona. As câmeras estão inseridas em uma caixa de metal que, aliada ao luxuoso acabamento dos smartphones, garante um visual ainda mais elegante. O Galaxy S21 5G¹ estará disponível nas cores Violeta, Rosa, Cinza e Branco. Já o Galaxy S21+ 5G¹ foi projetado nas cores Prata, Preto e Violeta.

Câmera quádrupla de nível profissional

O poder das câmeras dos smartphones Galaxy já é conhecido. Com o Galaxy S21 5G¹ e o Galaxy S21+ 5G¹, entretanto, isso vai além. As câmeras triplas (Ultra Wide4, Wide e Teleobjetiva) atingiram um nível profissional impressionante. São inúmeros recursos que permitem ao usuário registrar cada momento especial da vida com o máximo de detalhes e qualidade de imagem e que ajudam até mesmo produtores de conteúdo e amantes de fotografia.

O Modo Retrato, por exemplo, é movido por inteligência artificial. Ele conta com uma análise 3D aprimorada que separa com mais precisão o objeto ou pessoa que está em foco do fundo da imagem. Também é possível aproveitar o recurso de iluminação de estúdio e os efeitos de IA (Inteligência Artificial), que elevam a experiência em selfies. Quando o assunto é fotografia em movimento ou de paisagens e objetos mais distantes, a solução está no Space Zoom5, que ajuda o usuário a ter mais estabilidade no momento de capturar o conteúdo e dá mais nitidez às imagens. Há ainda o novo Bloqueio de Zoom, que minimiza as consequências de tremidas de mãos e utiliza IA para manter o ponto focal no centro do quadro. O poder de processamento foi outro ponto desenvolvido pela Samsung, especialmente para gerar fotos brilhantes mesmo no escuro.

Para quem deseja usar um Galaxy S21 5G¹ ou um Galaxy S21+ 5G¹ para produzir conteúdos em vídeo, há ainda mais novidades. A principal delas é o recurso Visão do Diretor, que permite que o usuário alterne entre as câmeras durante a gravação, de acordo com a necessidade de cada cena. Pelas Miniaturas ao Vivo é possível analisar e alterar o ângulo ou o zoom das imagens sem a necessidade de interromper as gravações. Outro recurso que mostra o poder e a versatilidade dos novos integrantes da linha Galaxy S é a Visualização de Vlogger, que consegue capturar imagens simultâneas com as câmeras frontal e traseiras.

Os dois novos smartphones ainda conseguem captar imagens em resolução 8K em até 30 frames por segundo. E mesmo quando as filmagens envolvem cenas em movimento, o superestabilizador6 aprimorado consegue entrar em ação em gravações de até 60 fps. Também é possível parear um Galaxy S21 5G¹ ou um Galaxy S21+ 5G¹ com o novo Galaxy Buds Pro7 da Samsung. Eles combinam a precisão dos microfones8 para uma experiência de gravação mais completa, profissional e de qualidade no Modo Video Pro. Por fim, o recurso Single Take9 apresenta ao usuário a possibilidade de tirar fotos e gravar vídeos ao mesmo tempo, aproveitando o poder de da inteligência artificial para criar os melhores conteúdos com os efeitos mais incríveis.

Experiências conectadas com o Galaxy SmartTag e SmartThings Find

Além dos dispositivos conectados já conhecidos do Ecossistema Galaxy, os novos Galaxy S21 5G¹ e Galaxy S21+ 5G¹ se integram perfeitamente com mais uma novidade da Samsung: o Galaxy SmartTag10. Ele é um localizador Bluetooth11 que pode ser anexado a objetos não-conectados, como chaves, carteiras e até mesmo na coleira de seu pet. Assim, quando o usuário acionar a função SmartThings Find12 no smartphone, ele poderá encontrar esses itens com maior facilidade. O SmartThings Find também pode ajudar a procurar os demais dispositivos conectados ligados ao Galaxy S21 5G¹ ou ao Galaxy S21+ 5G¹, como o Galaxy Buds Pro, mesmo quando estão offline13.

Performance extraordinária

Para que as pessoas possam aproveitar o máximo das experiências proporcionadas pelo Galaxy S21 5G¹ ou pelo Galaxy S21+ 5G¹, a Samsung desenvolveu o melhor em performance em um smartphone Galaxy. Os novos smartphones possuem o chipset mais recente e avançado criado para a linha Galaxy, com maior velocidade, eficiência de energia e recursos de computação, incluindo suporte à conectividade 5G1 e inteligência artificial.

Os recursos de segurança também foram aprimorados. O Galaxy S21 5G¹ e o Galaxy S21+ 5G¹ são protegidos pelo Samsung Knox Vault, uma plataforma de segurança em nível de chipset (SoC) com memória resistente à violação no processador. Há também a função de Compartilhamento Privado, que possibilita ao usuário controlar o acesso sobre conteúdo que você envia e por quanto tempo esse material ficará disponível para outras pessoas, eliminando preocupações.

Preço e disponibilidade no Brasil

A pré-venda do Galaxy S21 5G¹ e do Galaxy S21+ 5G¹ começa amanhã, 10 de fevereiro, em todo o Brasil. E, para celebrar o lançamento dos smartphones no mercado nacional, a Samsung preparou uma ação especial.

Entre os dias 10/2/2021 e 7/3/2021, quem comprar o Galaxy S21 5G¹ e se cadastrar no site Samsung Para Você, dentro do período de 05/03/2021 a 04.04.2021 ganhará um voucher14 de R﹩ 1.000,00. Já quem comprar um Galaxy S21+ 5G¹ e se cadastrar no site Samsung Para Você, dentro do período de 05/03/2021 a 04.04.2021 ganhará um voucher14 de R﹩ 1.500,00, para compras de produtos da Samsung, além de um Galaxy SmartTag.

O novo localizador Galaxy SmartTag também poderá ser comprado separadamente por R﹩ 199,00, na cor preta.

A Samsung disponibilizará gratuitamente, durante o período de pré-venda, um adaptador de tomada15 para todos os consumidores que adquirirem qualquer um dos smartphones da família Galaxy S21, desde que solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através do site Samsung Para Você, conforme as regras definidas. A entrega será feita no endereço indicado pelo consumidor.

A partir do dia 01 de março, quem adquiriu um dos produtos durante o período de pré-venda poderá retirá-lo antecipadamente para evitar aglomerações nas lojas. O início das vendas acontece no dia 05 de março de 2021.

Troca Smart Galaxy – Loja Online Samsung A Samsung ainda preparou uma ação especial para o lançamento dos novos Galaxy S21 no Brasil. Ao acessar a loja online em shop.samsung.com/ br e escolher qualquer produto da família Galaxy S21, o consumidor pode clicar na opção Troca Smart16. Na mesma hora, é possível fazer a avaliação de seu dispositivo usado e saber instantaneamente o valor que será pago pela Samsung17 no aparelho antigo. O cliente, então, já adquire o produto pagando apenas a diferença entre o item trocado e o valor de um dos novos Galaxy S21. O produto usado será retirado apenas após a entrega do S21 no local indicado pelo comprador.

*Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, entre outros, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e capacidades do produto, estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.