Google Fotos lança novos recursos de edição de vídeos e fotos

O Google Fotos está lançando novos recursos de edição para que as pessoas possam criar um visual exclusivo para seus vídeos e também novas formas de editar fotos para assinantes do Google One.

O novo editor de vídeos terá ajustes semelhantes ao do editor de fotos. Com isso, será possível editar, estabilizar e girar vídeos, cortar o enquadramento, mudar a perspectiva, colocar filtros e aplicar edições como brilho, contraste, saturação, temperatura, entre outros.

Outra novidade é que, a partir de hoje, os assinantes do Google One vão ganhar recursos avançados de edição que transformam suas fotos com ajuda de machine learning e que estavam disponíveis apenas no Pixel. O Portrait Blur permite desfocar o fundo da imagem depois que ela foi feita, enquanto o recurso de Portrait Light serve para melhorar a iluminação nos rostos das pessoas fotografadas – ambos os recursos funcionam tanto em fotos recém-tiradas quanto em imagens antigas, mesmo que a fotografia original não tenha sido feita no modo retrato.

Além disso, os assinantes do Google One também terão acesso aos efeitos novos baseados em machine learning e que são capazes de fazer edições complexas com um único clique. A sugestão Dinâmica permite melhorar o brilho e o contraste em toda a imagem, quando necessário. Já as sugestões de céu deixam aquelas imagens da “hora mágica” ainda mais especiais: elas valorizam e ajustam a cor e o contraste do céu com uma série de opções inspiradas em cenas de amanhecer e entardecer de tirar o fôlego.

Os novos recursos de edição de vídeo já estão disponíveis no Google Fotos para iOS, e serão lançados para a maioria dos usuários de Android ao longo das próximas semanas. Já os recursos Portrait Blur, Portrait Light, Dinâmica e sugestões de céu serão lançados para assinantes do Google One nos próximos dias, no aplicativo Google Fotos para aparelhos Android com no mínimo 3GB de memória RAM e para versões Android 8.0 ou posteriores.