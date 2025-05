Caixinhas de som da Anker levam o Carnaval para dentro de casa

Neste ano, o Carnaval será bem diferente. Os desfiles de escolas de samba darão lugar a reprises na TV dos melhores momentos de anos anteriores, os artistas trocarão os trios elétricos por lives, e os foliões matarão a saudade dos blocos de rua com amigos na sala de casa. Neste cenário, um bom sistema de áudio, como as caixas de som da Anker, ajudará na animação.

Elas têm ótima autonomia de bateria, som de qualidade, excelente custo-benefício e, melhor, podem ser adquiridas tanto em lojas físicas como on-line, com frete grátis para todo o Brasil, a partir de R$ 100 reais e com 10% de desconto em pagamentos pelo Pix.

Compacta, potente e com autonomia de bateria de até 12 horas, a caixa de Som Anker Soundcore Icon entrega som de qualidade com 10W de potência. Emborrachada, tem proteção contra água e poeira e resiste até a foliões na beira da piscina. Destaque para a tecnologia Bass Up, que garante graves poderosos. Ideal para curtir todos os estilos, do axé à música eletrônica. Disponível por R$499 ,90 ou por 6x de R$83,31 e garantia de 18 meses.