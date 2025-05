Curta o Carnaval em casa com o Google Assistente

Mesmo com as restrições de distanciamento social causadas pela pandemia da COVID-19, o Google Assistente preparou um conteúdo especial para aqueles que não querem deixar de se divertir no Carnaval, mesmo que dentro de casa.

Agora, ao falar “OK Google, cante uma música de Carnaval”, os foliões escutarão uma música temática preparada especialmente para esse momento, além de outras funções que já existiam, mas que foram reformuladas para a realidade atual, ressaltando a importância de se evitar aglomerações que podem aumentar o contágio do coronavírus.

Para ajudar a criar um ambiente descontraído, as pessoas que têm lâmpadas inteligentes em casa poderão fazer a sincronização da música com as luzes emitidas pelo dispositivo, gerando um efeito festivo para animar a casa.

Confira aqui algumas frases para testar em seu smartphone ou com caixas de som inteligentes compatíveis com o Google Assistente:

Você curte Carnaval?

Quais são seus planos pro Carnaval?

Como está sendo o seu Carnaval?

Você está triste porque o Carnaval foi cancelado? / Que pena que o Carnaval foi cancelado!

Bebeu água?

Você assiste aos desfiles das escolas de samba?

Crie um enredo de escola de samba

Crie um nome de bloco de Carnaval

Pra onde você vai no Carnaval?

O Assistente já está presente em mais de 1 bilhão de dispositivos e em mais de 80 países ao redor do mundo. O Google segue trabalhando para incorporar cada vez mais ações para ajudar as pessoas e acompanhá-las no seu dia a dia.