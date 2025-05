NVIDIA mostra benefícios da tecnologia Reflex em Valorant

Não é exagero dizer que cada milésimo de segundo conta em shooters como Valorant. É aí que entra o Reflex , tecnologia da NVIDIA que reduz enormemente a latência do sistema, que é o tempo de resposta aos comandos do jogador.

A NVIDIA divulgou um vídeo que mostra os benefícios da tecnologia em Valorant. Trata-se de uma mudança marcante de precisão entre a movimentação do mouse e o que se vê na tela, que faz a diferença entre a vitória e a derrota em jogos competitivos. Assista aqui ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kJOkoQ18YZw

O Reflex não apenas aumenta a velocidade entre o clique do jogador e o disparo, mas também ajuda durante a movimentação, tornando o oponente mais visível durante o “strafe”, o movimento lateral para checar cantos.

A tecnologia, que é compatível com todas as GeForce desde as GTX Série 900, já é suportada em alguns dos mais populares títulos competitivos da atualidade, como o próprio Valorant, Fortnite, Call of Duty Warzone, Call of Duty Black Ops Cold War, Apex Legends, Destiny 2; e em breve também estará disponível em Rainbow Six Siege e Overwatch.