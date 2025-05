TP-Link Archer C21 é um roteador com bom custo-benefício

TP-Link conta em seu catálogo com o Archer C21, dispositivo com velocidade Wi-Fi AC750 dual-band que, compatível com planos de internet de até 90 Mbps, é ideal para os “light users” que desejam uma conectividade residencial avançada, mas investindo em opções com excelente custo benefício. Operando nas frequências de 5 e 2,4 GHz, o Archer C21 fornece uma conexão Wi-Fi estável e de longo alcance para usuários residenciais.

Compatível com o mais recente protocolo de internet – IPV6 – o C21 possui quatro antenas distribuídas diagonalmente para aumentar a cobertura de sinal em diversas direções, expandindo a rede Wi-Fi doméstica, proporcionando uma navegação estável e sem rupturas. Como sua alta performance de conexão, o equipamento é ideal para streamings de vídeo HD, video aulas e uso em home office.

“O Archer C21 é um dos nossos roteadores compactos e de excelente custo benefício para nossos consumidores que buscam uma solução simplificada e de qualidade, sem abrir mão de uma conexão Wi-Fi de alto desempenho. O C21 é potente e confiável, conta com a configuração Multi-Modo 3 em 1, tornando-o ideal para uso residencial e suas mais diversas necessidades” comenta Marcello Liviero, Diretor Nacional de Vendas da TP-Link Brasil.

O Multi-Modo 3 em 1 é uma das grandes apostas de uso do Archer C21. Ele viabiliza a utilização do equipamento nos modos roteador, access point e repetidor. Como roteador, é possível compartilhar o acesso à internet com dispositivos Wi-Fi ou via cabo ethernet, enquanto no modo access point o aparelho permite a conversão de redes com fio em rede wireless. O modo repetidor é a forma de uso que torna o C21 uma excelente escolha para quem já tem um bom roteador em casa e deseja apenas ampliar o sinal com qualidade. Neste modo, o C21 é integrado à rede Wi-Fi já existente, estendendo o alcance e ampliando a cobertura.

O dispositivo conta, ainda, com as tradicionais funções oferecidas pelos equipamentos da TP-Link como ‘Controle dos Pais’ e ‘Rede para Visitantes’, permitindo total customização do uso da rede. As configurações de segurança permitem o gerenciamento dos aparelhos conectados e a proteção da rede particular, enquanto um acesso separado é criado aos convidados. O C21 também conta com tecnologia QoS (Quality of Service, em inglês) que gerencia quais dispositivos e serviços terão maior prioridade de conexão.

“A estrutura de sistema do Archer C21 foi pensada na concepção do Wi-Fi prático e ideal, oferecendo aos nossos clientes uma potência similar à de modelos mais elaborados. O objetivo dele é esse: descomplicar as conexões residenciais e oferecer alto desempenho para quem precisa estudar, trabalhar ou apenas se divertir usando a internet”, comenta Liviero.

O Archer C21, assim como todos os modelos da linha AC da TP-Link, pode ser configurado através de sua interface web ou do aplicativo Tether®, permitindo a fácil gestão das configurações de rede a partir de qualquer dispositivo Android ou iOS.