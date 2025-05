Intelbras atualiza seu portfólio e lança roteador Mesh Twibi Giga+

A Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial prevê que o uso de dispositivos inteligentes cresça 20% no Brasil até o ano de 2023, o que exige maior alcance e estabilidade da rede dos consumidores para manter o bom funcionamento dos aparelhos. Uma nova lei que entrou em vigor no dia 1° de janeiro de 2021 promove incentivos e benefícios para o desenvolvimento da Internet das Coisas (IoT), o que deve acelerar ainda mais a automação dos lares no País.

“Esses dados mostram a necessidade de estarmos atualizados e preparados para atendermos essa demanda crescente. A automação residencial já é uma realidade e devemos oferecer a possibilidade de os consumidores terem experiências positivas com seus produtos e com o acesso à internet como um todo”, completa Aluísio Maykot Serafim, Gerente do segmento de Redes Home Office da Intelbras.

Sobre a tecnologia Mesh

A rede Mesh pode ser descrita como uma rede de “nós”, pois diferentemente do que ocorre nos sistemas tradicionais, não há um único roteador conectado à Internet, mas sim vários. Juntos, eles proporcionam cobertura Wi-Fi conforme a necessidade do ambiente, com instalação simples e prática via aplicativo.

Para espalhar sinal estável em grandes ambientes, podem ser utilizados vários aparelhos físicos que, além de trocar informações entre si, também compartilham dados com os dispositivos conectados, garantindo sempre a melhor conexão de banda e frequência para cada um deles.