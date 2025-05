Carregador Anker PowerPort Atom III Pod com desconto de lançamento

Uma coisa é certa: usar notebooks, smartphones e tablets para o lazer, trabalho e educação consome muita bateria e muitas vezes deixa o usuário em apuros, seja pela interrupção abrupta do dispositivo ou pela demora em uma nova carga. São situações cotidianas que podem ser evitadas com o carregador Anker PowerPort Atom III Pod que acaba de chegar ao Brasil e tem a exclusiva tecnologia Anker PowerIQ™ 3.0, compatível com os protocolos PD 3.0 e QC 3.0 – que garante o carregamento mais rápido na maioria dos dispositivos USB-C, desde celulares e tablets até notebooks, atingindo velocidade máxima de 65W. Como parâmetro, isso significa uma carga de 50% em até 30 minutos para o Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra ou o máximo de duas horas e 14 minutos para o carregamento total do MacBook Pro 13″.

Com design compacto, o Anker PowerPort Atom III Pod pesa apenas 130g, cabe até no bolso e tem garantia de 18 meses. Até 28 de fevereiro de 2021, o novo carregador da Anker pode ser adquirido por R$249, preço especial de lançamento. Após essa data, ele perde o desconto de R$70 e será vendido por R$319.

Compras on-line no site da Anker ainda asseguram outras vantagens, como frete grátis para todo o Brasil a partir de R$ 100 e 10% de desconto em pagamentos pelo Pix.