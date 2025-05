Cresça com o Google para Mulheres abre inscrições com programação focada em carreiras e negócios

Nesta quarta-feira, 24, o Google abre inscrições para o seu programa de treinamento e capacitação para mulheres que buscam desenvolver suas carreiras ou negócios no meio digital. O Cresça com o Google para Mulheres (“Women Will”) acontece em sua primeira edição on-line no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com a presença de convidadas como as executivas Rachel Maia e Sofia Esteves. As inscrições são gratuitas.

Serão lançadas duas trilhas de conhecimento: uma voltada às mulheres que querem empreender e evoluir seus próprios negócios e outra para mulheres que buscam desenvolver suas carreiras. Nesta primeira trilha serão compartilhadas técnicas de gestão, liderança feminina, técnicas de vendas, finanças e, ainda, formas de construir sua marca pessoal. Já a segunda vai abordar temas como autoconhecimento, técnicas de entrevistas, apresentação pessoal e dicas para acelerar seu crescimento e alcançar objetivos profissionais.

A programação inclui a participação de Susana Ayarza (Diretora de Marketing do Google Brasil), Rachel Maia (CEO e Fundadora da RM Consulting), Paula Bellizia (VP de Marketing do Google Brasil), Sofia Esteves (fundadora do Grupo Cia de Talentos), além de palestrantes especialistas da Rede Mulher Empreendedora.

Para saber mais, confira a agenda completa abaixo:

Cresça com o Google para Mulheres que querem Empreender

Liderança para empreendedoras

Networking: Construindo redes de relacionamento

Desenvolva uma marca forte para o seu negócio

Aprenda a vender o seu peixe

Organização financeira como um hábito de vida

Trajetória empreendedora de Rachel Maia

Cresça com o Google para Mulheres que querem desenvolver suas carreiras

Autoconhecimento para escolhas profissionais

Comunicação eficaz para conversas profissionais

Melhorando a sua apresentação pessoal

Usando a sua experiência como diferencial no mercado de trabalho

Como se preparar para entrevistas de emprego

Mudança de Carreira e a história Inspiracional de Sofia Esteves

“A pandemia afetou negativamente a todos, mas especialmente as mulheres. São muitas as que têm que fazer dupla jornada em casa, trabalhando e cuidando da família”, diz Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil. “Com o Cresça, queremos mostrar histórias inspiradoras e garantir que todas as mulheres terão acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para inovar em seus negócios e desenvolver suas carreiras por meio do digital”.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira, 24, na nova plataforma de treinamentos on-line do Cresça com o Google em g.co/TreinamentosCresca. Escolha a trilha de conhecimento que você tem interesse e inscreva-se para receber informações e lembretes sobre o treinamento:

O conteúdo do treinamento estará disponível a partir do dia 8, às 9h.

Cresça com o Google

Deste 2017, o Cresça com o Google tem como objetivo oferecer conteúdos e ferramentas para o aprimoramento de habilidades, carreiras e negócios. O programa já passou presencialmente por mais de 12 capitais do Brasil e já foram treinados mais de 1,6 milhão de brasileiros. A partir do Cresça com o Google para Mulheres, programa globalmente conhecido como Women Will, mais de 170 mil mulheres ganharam inspiração e treinamento para que criem suas próprias oportunidades econômicas por meio da valorização da autoconfiança e do desenvolvimento de novas habilidades digitais.

Em 2021, a programação do Cresça com o Google para Mulheres envolverá mais cinco edições voltadas à presença de mulheres no mercado de tecnologia, mulheres trans, com mais de 60 anos, negras e mulheres com deficiência.

Veja a programação completa em g.co/TreinamentosCresca.