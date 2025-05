Porsche Design Acer Book RS chega ao Brasil

Acer anuncia a chegada do Porsche Design Acer Book RS, o primeiro notebook com a certificação Intel® Evo™ lançado no Brasil. O produto, anunciado globalmente no último mês de outubro, já está disponível na Acer Store em duas configurações com processadores Intel® Core™ i5 e Intel® Core™ i7 da 11ª geração, combinando sofisticação e leveza em um equipamento inovador e diferenciado.

O modelo é resultado de uma parceria que une o design funcional da Porsche Design com as inovações tecnológicas e o profundo conhecimento da Acer no mercado global de computadores. A primeira criação desta união é um notebook de qualidade premium, que combina tecnologias avançadas com elementos de design puristas e minimalistas. O Porsche Design Acer Book RS possui um chassi todo em metal, e chega ao Brasil em duas opções: a primeira, com processadores Intel® Core™ i5 de 11ª geração; e a segunda, mais avançada em termos de potência, equipada com processadores Intel® Core™ i7 da 11ª geração e GPU NVIDIA® GeForce® MX350. Ambas as configurações em uma estrutura compacta de apenas 1,2 kg.

Seu chassi possui acabamento em fibra de carbono, um toque especial inspirado em décadas de designs automobilísticos que valorizam a matéria prima por sua leveza, resistência e desempenho extremo. Em seu interior, além dos processadores de última geração e GPU dedicada, o Porsche Design Acer Book RS conta com 16 GB de RAM para garantir que consiga executar tranquilamente qualquer tarefa em um dia de trabalho.

O modelo também possui uma tela touchscreen FHD IPS de 14 polegadas que cobre 100% da gama de cores sRGB e se destaca por suas bordas ultrafinas, proporcionando uma imersiva relação tela-corpo de 90%. Dois tubos de calor em cobre garantem o resfriamento do dispositivo e a bateria superpotente dura até 17 horas. Para uma experiência de usuário ainda mais refinada, o Porsche Design Acer Book RS é equipado com Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Dual Band, grande variedade de portas (USB-C™, Thunderbolt™ 4 e USB 3.2 Gen 2) e recursos inteligentes, como login seguro por impressão digital via Windows Hello, Modern Standby e Wake on Voice.

Além de todas essas características diferenciadas, o modelo que acaba de chegar ao Brasil também™ – um selo que atesta o cumprimento de algumas métricas-chave de utilização, como desempenho consistente enquanto ligado à bateria, ativação instantânea, autonomia em condições reais de uso e carga rápida – tornando-o um equipamento excepcional para praticamente qualquer tarefa.

“Estamos bastante entusiasmados em poder oferecer um equipamento tão especial e diferenciado quanto o Porsche Design Acer Book RS aos brasileiros. Trazer o primeiro notebook com a certificação Intel® Evo™ também é, com certeza, é um passo muito importante que damos em direção ao nosso compromisso constante com a inovação”, comenta André Teixeira, Gerente de Produtos Sênior para a Acer no Brasil. “O Porsche Design Acer Book RS é a união perfeita entre a garantia de produtividade para o dia a dia e o design de ponta. Sem dúvidas a escolha ideal para quem prioriza experiência, inovação, elegância e estilo em sua rotina”.

“Para a Intel, é uma honra estar presente em mais um lançamento da Acer, principalmente nesse que marca a chegada da certificação Intel® Evo™ no Brasil. Apresentar esse notebook para o mercado brasileiro mostra o comprometimento e dedicação da Intel e da Acer em trazer sempre inovação e tecnologia de ponta para os consumidores”, afirma Ricardo Ferraz, Diretor da área de PC da Intel Brasil. “Com a 11ª Geração de processadores Intel Core, o Porsche Design Acer Book RS chega para agradar os fãs mais exigentes de tecnologia”, completa.

O notebook Porsche Design Acer Book RS já está disponível na Acer Store: https://br-store.acer.com/