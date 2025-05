HyperX amplia sua linha de áudio com fone intra-auricular wireless Cloud Buds

A HyperX Gaming acaba de trazer ao mercado brasileiro o novo Cloud Buds, seu primeiro fone intra-auricular sem fio. O produto conta com conexão Bluetooth 5.0 com tecnologia Qualcomm aptX™ HD e drivers de 14mm, que proporcionam áudio premium e envolvente da HyperX para diversos usos, como mobile e consoles.

Discreto e portátil, o Cloud Buds une o conforto exclusivo dos produtos da HyperX com um microfone multifuncional, tornando-o a opção ideal para entretenimento imersivo em qualquer lugar, além de estudar e trabalhar.

O Cloud Buds vem com três encaixes de silicone de tamanhos diferentes patenteados pela HyperX para ajuste preciso e confortável nos ouvidos dos usuários. Conta também com um fio leve e flexível que une as duas extremidades e fica atrás do pescoço durante o uso. No fio, botões multifuncionais atendem chamadas, controlam faixas musicais e ativam assistentes de voz com facilidade.

“Para uso casual, em games ou em conferências, o novo Cloud Buds oferece horas de audição intra-auricular com conforto e qualidade”, disse Andrew Ewing, gerente de produtos para console da HyperX. “Este produto foi projetado para suprir as mais variadas necessidades de áudio dos usuários em diversas situações, mesmo em movimento, graças à conectividade Bluetooth wireless, inclusive em chamadas Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet”.

O Cloud Buds é compatível com dispositivos com conexão Bluetooth e oferece autonomia de bateria de até 10 horas de uso contínuo com uma única carga¹. Para mais conforto e versatilidade, além dos ajustes de silicone, o Cloud Buds vem com uma bolsa de viagem de malha perfeita para guardar e transportar o fone.

Disponibilidade no Brasil

O HyperX Cloud Buds está disponível no mercado brasileiro pelo preço sugerido de R$369,90.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos acesse https://www.hyperxgaming.com/br .

Especificações técnicas do Cloud Buds: Fone

Driver do alto-falante: dinâmico com ímãs de neodímio

Tipo: faixa de pescoço

Resposta de frequência: 20-20 kHz

Impedância: 65,2 Ω

Nível de pressão sonora: 104 ± 3 dB 1mW at1kHz

T.H.D: ≦ 2% a 200-3kHz

Peso: 27,5g

Comprimento do cabo de carga: USB-C para USB-A: 0,2 m

Alcance sem fio: até 10 metros Microfone no cabo

Elemento: Microfone condensador de eletreto

Padrão polar: Omnidirecional

Resposta de frequência: 100Hz-7,2kHz

Sensibilidade de circuito aberto: -16,5dBV (1V / Pa at1kHz)

¹Testado com 50% do volume do fone de ouvido. A vida da bateria varia dependendo do uso.