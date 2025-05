Tinbot Robótica lança “Tinbot X”

A Tinbot Robótica, startup criada em 2017 e pioneira de robótica no Brasil, é uma empresa que possui em seu catálogo produtos e serviços uma linha de robôs para empresas e presta serviços para incluir a robótica em empresas de todo Brasil. A empresa lançou em 2017 o Tinbot V2 foi que é o primeiro robô brasileiro interativo que reúne Inteligência Artificial e Cognição. Agora a empresa anuncia seu mais novo robô, o Tinbot X.

Assim como o Tinbot V.2, o Tinbot X também é um robô inteligente e excelente para interagir com as pessoas e encantá-las. Com seu design ainda mais clean, o Tinbot X é um robô de entrada e uma opção para empresas que querem introduzir a robótica em seu negócio de uma forma inovadora e com um investimento bem menor do que o praticado no mercado para esta tecnologia. E claro, sendo um robô inteligente, programável e sempre carismático.

O Tinbot X conta com fala natural em português e reconhecimento de comandos de voz, além de ser integrável a outros sistemas por meio de APIs, possibilitando interatividade e personalidade humanizada. Além disso, ele permite que cada empresa personalize e programe a plataforma de acordo com suas necessidades.

O Tinbot X é uma plataforma de fácil programação que integra Software (inteligência) e Hardware (mecânica), possibilitando interatividade e personalidade humanizada.

Ficha técnica do Tinbot X:

Comandos de voz

Síntese de voz

Configuração por voz

Programação simplificada com linguagem própria

Programação avançada com JavaScript

Integração aberta através de APIs

Reprodução de efeitos sonoros

Painel de Controle Remoto

A personalização do Tinbot X é realizada por meio de programação, que pode ser realizada de duas formas:

Linguagem Tico-Tico:

;) olá!o/

Programado facilmente com frases em português e emojis para as expressões do robô.

JavaScript:

{.js}

Demanda um pouco de conhecimento de programação. É usado quando é necessário que o Tinbot possa interagir com os dados dos sistemas de uma empresa, por exemplo. Permite total liberdade para programar o robô da forma que quiser, mas é um pouco mais complexa.

Tinbot X é o novo membro da equipe da Data Rescue

A empresa cearense Data Rescue é especializada em Recuperação de Dados em diversos dispositivos e capacitada a realizar serviços de Perícia Forense em meios digitais, foi uma das empresas que adquiriu o Tinbot X recentemente. E a primeira empresa do nordeste a adquirir o robô.

Luiz Brito, CEO da empresa, formado em matemática e com especialização em jogos digitais, conta que conheceu o robô por intermédio de seu filho de nove anos, que já era fã do Tinbot. Devido a rotina puxada e pela complexidade gerada na tarefa de recuperar dados preciosos de seus clientes, o empresário fica imerso no trabalho e teve a ideia de “contratar” o Tinbot X para realizar o atendimento aos clientes.

“Estou desenvolvendo uma API para acessar o sistema interno da empresa para que o Tinbot possa atender os clientes e passar o status da Ordem de Serviço. Não se trata de falar com um robô, mas sim com um membro da equipe da Data Rescue capaz de passar o status de cada caso como um humano faria”, explica o empresário.

Brito conta ainda que sabe que as pessoas ficam encantadas com o robô e que pretende emprestar a simpatia do Tinbot X em suas palestras, como recepcionista no Co-working onde fica sua empresa e até na escola do filho, onde pretende despertar o interesse da criançada pela robótica.

Preço e disponibilidade:

O Tinbot X já está em funcionamento em empresas como Datarescue, Essencial Tec, Aguiarnet e Fenix Investigação. Empresas de todos os tamanhos e segmentos podem utilizar o Tinbot X como um canal para inovar suas soluções e serviços e oferecer experiências diferenciadas aos clientes.

O preço de lançamento do Tinbot X é a partir de R$ 7.500,00 e os pedidos podem ser feitos pelo site https://tinbot.com.br/