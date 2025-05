Samsung lança Galaxy Book S, primeiro notebook do Ecossistema Galaxy

A família Galaxy cresceu e, a partir de hoje, passa a contar com mais um importante membro. A Samsung anuncia no Brasil o Samsung Galaxy Book S, primeiro notebook do Ecossistema Galaxy, que traz o DNA da marca, com inovações tecnológicas em um design premium, em um computador que oferece o equilíbrio perfeito entre conectividade, desempenho e mobilidade aos usuários dos mais variados perfis.

“Estamos há mais de dez anos produzindo notebooks no Brasil e ficamos muitos felizes em fazer parte da família Galaxy. Com o Galaxy Book S, trazemos ao mercado nacional um computador de qualidade e alta tecnologia. Aproveitamos todo o conhecimento da companhia para oferecer um notebook ideal para pessoas que estão sempre em movimento e precisam do que há de melhor em mobilidade, conectividade e desempenho”, declara Sandra Chen, diretora da área de notebooks da Samsung Brasil.

O Galaxy Book S chega com as principais características da família de produtos da companhia, elevando a conectividade ao Ecossistema Galaxy, como smartphones e TVs. Seguindo a premissa de oferecer dispositivos que atendem às mais variadas necessidades dos cotidianos, o Galaxy Book S é o notebook mais fino já lançado pela Samsung, com apenas 1,18 cm de espessura, e um dos mais leves do mercado, pesando somente 950g. Tudo isso acompanhado de uma bateria de longa duração, que suporta até 17 horas de uso¹, e em um design valorizado por cores metálicas: Mercury Gray ou Earthy Gold.

O produto possui alto desempenho garantido pelo processador Intel Core i5² com Tecnologia Híbrida, que oferece potência para quando necessário e uma adaptação inteligente para economia de bateria nos momentos de baixo processamento. Seu desempenho também é elevado pelo uso do SSD, um dos armazenamentos mais rápidos da atualidade, além de se destacar com facilidades de segurança ao usuário como um leitor de impressão digital integrado ao botão que liga o notebook e o recurso Pasta Segura, que torna os dados acessíveis somente pelo usuário após autenticação por senha ou biometria.

“Ser parte do Ecossistema Galaxy é inovar, surpreender em cada nova geração de produto, sem deixar de lado a elegância. Sempre colocamos o consumidor em primeiro lugar e o Galaxy Book S é uma evolução dentro do nosso propósito de oferecer características e funções que solucionam de forma criativa os desafios do dia a dia”, afirma Sandra Chen, diretora da área de notebooks da Samsung Brasil.

Conectividade

O Galaxy Book S oferece simples conexão com os mais diversos aparelhos que compõem o cotidiano de cada usuário, seja smartphone, tablet, fones de ouvido, monitores ou TVs.

O aplicativo “Seu Telefone”, desenvolvido em conjunto com a Microsoft, já vem pré-carregado no notebook, e se conecta ao aplicativo Link para Windows nos smartphones da linha Galaxy, e permitem a integração entre os dois dispositivos. Uma vez vinculados, é possível executar no Galaxy Book S, por exemplo, apps do sistema Android diretamente a partir do ambiente Windows, com possibilidade de criar atalhos para esses apps na sua área de trabalho do Windows, além de receber notificações, SMS, fazer download de fotos, copiar e colar textos entre os dispositivos, inclusive arrastando e soltando documentos ou imagens de um dispositivo para outro, tudo pelo computador, sem a necessidade de tirar o smartphone do bolso.

A conectividade ainda se amplia com o Samsung DeX³, que deixa a interface do smartphone semelhante à do notebook com um cabo USB-C, controlando aplicativos ou funções do smartphone por meio do notebook, oferecendo uma área de trabalho maior para quem trabalha de casa, por exemplo. Além disso, para replicar ou estender a área de trabalho do computador a uma Smart TV da Samsung, só é necessário conectar os produtos na mesma rede Wi-Fi e procurar a TV em “Conectar a dispositivo sem Fio” – caso a TV não seja Samsung, um cabo HDMI é suficiente para realizar essa conexão. O Galaxy Book S ainda conta com WiFi Gigabit, proporciona maior velocidade para baixar conteúdos.

Mobilidade

O Galaxy Book S oferece mais do que toda a mobilidade de ser um equipamento de 1,18cm e 950g. O notebook conta com Tela Touch Full HD com borda infinita, aumentando a usabilidade. Visando ampliar a ergonomia, o aparelho foi desenvolvido com teclas e clickpad mais amplos. A adaptação aos mais variados ambientes de uso também se dá com o Modo Outdoor, ativado pelas teclas de atalho Fn+O e que permite um brilho máximo de 600nits para o usuário que estiver em locais com forte iluminação direta ou em ambientes externos.

Desempenho

O Intel Core i5 com Tecnologia Híbrida permite ao Galaxy Book S trabalhar de forma inteligente para dosar potência e economia de bateria de acordo com a necessidade. O processador conta com cinco núcleos, acionando-os de forma escalonada de acordo com a potência exigida a cada momento.

Segurança

A segurança também foi um fator considerado como prioridade no desenvolvimento do Galaxy Book S. Além do leitor de impressão digital integrado ao botão de liga/desliga, é oferecida a Pasta Segura, que aparece em um ambiente separado que permite que todos os arquivos salvos nela possam ser lidos somente pelo usuário que os salvou. Para ter acesso, é necessário utilizar login com ID e senha. É uma função importante, inclusive, para se proteger de acessos não autorizados a informações confidenciais.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Book S na cor Mercury Gray tem preço sugerido de R$ 7199 na versão com 8GB de memória e 256GB de armazenamento com SSD; e de R$ 7499 na cor Earthy Gold, com 8GB e 512GB de armazenamento com SSD. O Galaxy Book S já pode ser encontrado nas lojas online físicas da Samsung e em redes varejistas parceiras.

Promoção “Galaxy Book S + Buds Live”

Entre 25/02/2021 a 11/03/2021, quem comprar um notebook Galaxy Book S nos varejos participantes e no Shop Samsung e se cadastrar no site Samsung Para Você ganhará um fone de ouvido sem fio Samsung Galaxy Buds Live4, um dos principais dispositivos do Ecossistema Galaxy.

¹ A vida útil da bateria pode variar dependendo do uso, ambiente e outros fatores.

² Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

³ O Samsung Dex é suportado no PC com Windows 10 e Mac OS 10.14 (Mojave) e 10.13 (High Sierra). Alguns aplicativos podem não funcionar ou precisam de uma licença de uso (paga) no Dex.

4 Campanha válida apenas para as compras do Notebook Samsung Galaxy Book S na cor Mercury Gray (NP767XCM-K01BR) e nas compras realizadas nos varejos participantes e no Shop Samsung no período de 25/2/2021 a 11/3/2021, sujeita ao estoque dos produtos. O resgate pode ser realizado no site www.samsungparavoce.com.br no período de 5/3/2021 a 5/4/2021. Para mais informações, consulte o regulamento da campanha em www.shop.samsung.com/br ou nas lojas participantes.