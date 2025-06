Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 vai ganhar atualização para os Xbox Series X|S em 26 de março

Prepare-se para entrar na versão de última geração dos jogos de skate mais icônicos já feitos, com Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 para os Xbox Series X|S em 26 de março. Escolha em uma lista de mais de 20 lendas do skate (ou crie o seu própria) e divirta-se nos parques com suporte nativo a 4K, áudio espacial aprimorado, atmosfera de alta fidelidade e muito mais.

Aqui está o que você precisa saber:

Aproveite a experiência original de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 e muito mais

Tony Hawk, Bucky Lasek, Warehouse, Downhill Jam – Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 traz de volta todos os skatistas profissionais, níveis clássicos e truques clássicos do jogo original, totalmente reformulado das rampas ao corrimões.

Obtenha também novos recursos, como novos skatistas, as robustas ferramentas de edição Create-A-Park e Create-A-Skater, uma trilha sonora icônica com 37 novas faixas e muito mais.

Conquiste cada parque de skate em Tours, o modo de carreira reimaginado ou destrua em outros modos de um jogador, como Single Session e Free Skate. Teste suas habilidades contra outros skatistas no modo multijogador, apresentando um novo sistema competitivo online com listas de reprodução selecionadas e tabelas de classificação classificadas.

E no Xbox Series X|S, a experiência está prestes a ficar ainda melhor.

Divirta-se com atualizações de última geração

Aproveite a verdadeira experiência de última geração no Xbox Series X|S com resolução aprimorada, áudio espacial, ambientes de alta fidelidade e muito mais.

Faça truques super nítidos e grinds a 120 FPS a 1080P ou 60 FPS em 4K nativo (a versão Xbox Series S renderizará a 1440P e aumentará para 4K). Veja os níveis ganharem vida como nunca antes usando sombras, reflexos e reflexos dinâmicos mais nítidos, além de texturas aprimoradas de skatista e muito mais. Não há melhor momento para se tornar o G.O.A.T.

Os jogadores que já possuem o Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 Digital Deluxe Edition no Xbox One podem fazer o download da atualização do Xbox Series X|S gratuitamente em 26 de março.

Agora, pegue seu skate e comece a se divertir.