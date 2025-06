Pluto TV lançou três novos canais no Brasil

A Pluto TV, serviço líder de televisão por streaming gratuito, renova sua oferta de conteúdo para o Brasil apresentando novos canais com curadoria para toda a família.

A Pluto TV Brasil adicionou três novos canais na sexta-feira, 26 de fevereiro:

• Reino Infantil (Canal 717) é o canal em que as crianças podem curtir as melhores músicas, além de seus personagens preferidos 24 horas por dia.

• Com o Babyfirst (Canal 702), os primeiros passos do bebê são mais seguros e divertidos. O canal ensina as crianças por meio de jogos, cores, números, arte, música e muitas atividades para desfrutar em família.

• Pluto TV Filmes Nacionais (Canal 81) traz os melhores títulos do cinema brasileiro. Um tour por produções premiadas e atores de renome, como Leandra Leal, Juliano Cazarré e Maria Luísa Mendonça.

Atualmente, a Pluto TV tem uma oferta de 85 canais para países de língua espanhola e 33 no Brasil, com curadoria de conteúdo de mais de 150 parceiros da região, incluindo grandes redes de televisão, estúdios de cinema, distribuidoras e empresas de mídia digital, alcançando uma biblioteca que cobre mais de 20.000 horas de conteúdo em todos os gêneros e para todas as idades.