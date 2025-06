Jornada Python e mais: confira a agenda de cursos online e gratuitos oferecidos pelo Samsung Ocean em março

O Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecnológica da Samsung, terá uma abordagem completa sobre Python na agenda de cursos online e gratuitos de março, que começa no dia 1. Estão programadas atividades que abordam toda a jornada da linguagem que é tendência no mercado, desde o aprendizado inicial até sua aplicação em programação e solução de problemas. Esse é um dos principais temas das 27 atividades que serão ministradas à distância no mês. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Em um formato voltado para estudantes, profissionais e interessados em geral, o Ocean apresentará a linguagem Python com um aprendizado para iniciantes. A Jornada Python se completa com atividades sobre a programação da linguagem para web, utilizando também CSS e HTML, outras duas linguagens muito utilizadas no mercado, e apresentando a solução de problemas reais, abordando também Pandas, uma biblioteca de software que manipula e analisa dados.

Ao longo de março, haverá foco para outros temas que são tendência no mercado, como a cadeia de dados Blockchain, a programação Frontend Web, Jogos Digitais e a análise de Dados Geográficos, além de uma atividade voltada especificamente para iniciantes que desejam aprender a programar do zero. Também está previsto um painel dedicado a falar sobre marketing para startups.

“O Ocean oferece cursos online e gratuitos com a missão de capacitar profissionais e fortalecer o mercado tecnológico no Brasil. Para isso, temos uma agenda atualizada às demandas do mercado de trabalho, e a Jornada Python representa esse propósito. Python é uma linguagem de programação de alto nível, que valoriza o esforço humano e tem uma funcionalidade que a torna acessível e muito popular em áreas emergentes. Em março, a abordaremos com uma visão completa para quem busca especialização, sem deixar de oferecer atividades com outros temas que são grandes tendências do setor”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Desde abril de 2020, a Samsung adota ciclos mensais de cursos online, que antes eram ministrados de forma presencial nas sedes do Ocean em São Paulo e Manaus. O modelo unificou os conteúdos regionais, gerando uma diversidade de oferta para todo o território nacional. Qualquer pessoa com acesso à internet pode se inscrever e aprender sobre tecnologia e inovação.

Os cursos são ministrados por professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade de São Paulo (USP), e por parceiros, com certificado de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

01/03

17h – Palestra: Introdução ao Blockchain

02/03

10h – Introdução ao Frontend Web com React

04/03

10h – Laboratório de Frontend Web com React

08/03

17h – Oficina: Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain

09/03

10h – Desenvolvimento Ágil: DevOps GIT

15h – Introdução ao Deep Learning com Python e Keras PARTE 1

10/03

15h – Introdução ao Deep Learning com Python e Keras PARTE 2

11/03

10h – Desenvolvimento Ágil – DevOps Docker

17h – Jogos Digitais: Introdução

12/03

14h – Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero

15/03

14h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 1

16/03

14h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 2

17/03

14h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 3

19h30 – Academy Talk: Marketing para Startups

18/03

14h – Programando para web com Python, CSS e HTML PARTE 1

18h – Programando para web com Python, CSS e HTML PARTE 2

19/03

14h – Ciência de Dados: Resolvendo problemas reais com Python e Pandas PARTE 1

18h – Ciência de Dados: Resolvendo problemas reais com Python e Pandas PARTE 2

22/03

16h – Palestra: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

23/03

17h – Jogos Digitais: Jogo 2D com Unity PARTE 1

24/03

17h – Jogos Digitais: Jogo 2D com Unity PARTE 2

25/03

16h – Palestra: Introdução aos dispositivos Wearables

17h – Jogos Digitais: Jogo 2D com Unity PARTE 3

26/03

14h30 – Palestra: Introdução a Análise de Dados Geográficos

29/03

14h – Introdução à Gestão de Produtos Digitais

18h – Ciência de Dados: Fundamentos de Análise de Dados com Orange

30/03

16h – Ciência de Dados: Laboratório com Pandas e Python