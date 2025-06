AOC é a marca que mais vende monitores gamers no mundo

A AOC, empresa do Grupo TPV, especialista em telas, pelo segundo ano consecutivo é a marca que mais vende monitores gamers no mundo, de acordo com o IDC Quartely Gaming Tracker, de 2020. No Brasil, o faturamento do mercado de monitores gamers cresceu 106% no período de janeiro e agosto de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, segundo a consultoria GfK.

A pesquisa fornece uma visão geral, que abrange as categorias de desktop, notebook e monitor de PC. As definições fornecidas representam a segmentação de mercado e as metodologias de medição para PCs e a indústria de jogos, incluindo classificação por tecnologia, empresa e geografia.

“A AOC mira um mercado enorme, e que está em franca expansão. Nossa gama de monitores gamers de última geração foi projetada para atender à um público exigente que precisa de alta performance a cada jogada”, diz Bruno Morari, diretor de marketing e produtos do Grupo TPV.

A empresa tornou-se referência na fabricação e distribuição de monitores e TVs. No Brasil possui fábrica em Manaus, que é responsável por produzir e distribuir os monitores e TVs da marca. Possui 15 distribuidores autorizados, com uma rede de até 20 mil revendas espalhadas pelo Brasil. Os produtos AOC são vendidos em mais de 57 redes de varejo em todas as regiões brasileiras.

No final do ano passado, a AOC complementou seu portfólio de produtos e lançou os periféricos gamers. Entre as novidades, estão os teclados mecânicos AGK700 e GK500, os mouses AGM700 e GM500 e o mousepad AMM700.

“Todos os produtos foram cuidadosamente desenvolvidos para prover o máximo de desempenho com qualidade e, ainda assim, manter um ótimo custo-benefício. Além disso, sempre defendemos o mercado gamer, sua seriedade e profissionalismo. Isso nos levou a ser a marca número 1 em vendas no Brasil e no mundo em monitores específicos para jogos, e uma marca querida pelo público”, conclui Morari.