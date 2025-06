AMD apresenta placa de vídeo Radeon RX 6700 XT – uma potência para jogos 1440p

Durante o evento Where Gaming Begins Episode 3 a AMD apresentou o mais novo membro da série Radeon RX 6000 – a placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT, feita sob medida para oferecer desempenho excepcional, visuais incrivelmente vívidos e experiências fantásticas de jogo de 1440p.

Aproveitando a revolucionária arquitetura de jogos AMD RDNA 2, 96 MB de AMD Infinity Cache e 12 GB de memória GDDR6, a placa de vídeo Radeon RX 6700 XT oferece até 2X mais desempenho em jogos com novos recursos incríveis em comparação com a base atual da geração anterior placas gráficas, e fornece mais de 165 FPS em títulos de e-sports selecionados. Com desempenho em jogos de alta atualização de 1440p em configurações máximas, é uma solução de upgrade ideal para jogadores que ainda jogam em placas de vídeo de três a quatro anos.

As características incluem:

AMD Infinity Cache – 96 MB de cache de dados de último nível no chip da GPU garantem banda larga até 2,5X maior com o mesmo nível de energia que as arquiteturas tradicionais para fornecer maior desempenho em jogos.

AMD Smart Access Memory – desbloqueia sua melhor atuação ao combinar placas de vídeo AMD Radeon RX 6000 Series com processadores AMD Ryzen 5000 ou alguns de desktop Ryzen 3000 Series e placas-mãe AMD série 500, fornecendo aos processadores AMD Ryzen acesso total à memória gráfica GDDR6 de alta velocidade, que pode oferecer um aumento de desempenho de até 16%.

12GB GDDR6 VRAM de alta velocidade – projetada para lidar com as grandes cargas de textura demandas visuais dos jogos modernos de hoje, em resoluções mais altas e configurações máximas, a nova placa de vídeo com 12GB de GDDR6 de memória permite que os jogadores supram facilmente as demandas de títulos AAA de hoje e amanhã.

AMD Radeon Software Adrenalin – A atualização mais recente do pacote de software Radeon traz suporte de Variable Rate Shading para Radeon Boost, aumentando o desempenho em até 27% em cenários de jogos em ritmo acelerado, juntamente com suporte DirectX 12 para Radeon Anti-Lag para reduzir a entrada – para exibir tempos de resposta, proporcionando uma vantagem competitiva no jogo.

DirectX Raytracing (DXR) – as placas gráficas baseadas em AMD RDNA 2 são otimizadas para fornecer iluminação em tempo real, sombras e reflexos com DXR e, quando combinadas com AMD FidelityFX, podem unir efeitos rasterizados e raytraced para um equilíbrio ideal da qualidade de imagem e atuação do PC.

A placa de vídeo Radeon RX 6700 XT estará disponível no site AMD.com e nos parceiros AIB a partir de quinta-feira, 18 de março.