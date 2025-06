Sennheiser lança IE 100 PRO

Se a música é sua profissão e sua paixão, então o novo IE 100 PRO da Sennheiser foi feito para você: ele permite que você leve o som de alta qualidade que você precisa nos palcos para a rua. Tudo graças a um cabo com adaptador Bluetooth®, que pode ser substituído pelo cabo normal sempre que preferir. Pensando em aplicações profissionais e comerciais, a Sennheiser, empresa de áudio alemã referência no mercado, anuncia o lançamento desta opção de fone intra-auricular que conta também com uma versão Wireless – o recurso possibilita o uso do fone de monitoração de nível profissional também no dia-a dia com a simples troca de um cabo conector.

A tecnologia empregada no produto inclui um cabo conector Bluetooth que pode ser também substituído pelo cabo comum, de acordo com a preferência ou necessidade do usuário. Com o IE 100 PRO, é possível ouvir playlists, fazer ligações ou assistir a vídeos, enquanto o codec de baixa latência AptX garante que o som seja precisamente sincronizado com a imagem. O cabo conector Bluetooth conta com microfone embutido, controle remoto para chamadas e controle de música, além de uma bateria com autonomia de até 10 horas.

Monitor de alta qualidade para o seu show e música HIFI para seu dia a dia

Ao fazer música, maior fidelidade significa um melhor desempenho: como sucessor do IE 40 PRO, o IE 100 PRO oferece um som natural, quente e totalmente preciso para monitoração, o que garante um melhor resultado na sua performance como músico. Graças às ponteiras auriculares de silicone e de espuma, o fone se adapta perfeitamente aos seus canais auditivos, aproximando-se ao máximo de moldes auriculares personalizados – o que garante máximo conforto ao usuário.

Com um novo design do cabo de orelha reforçado e um cabo removível com conector à prova de quebra, o fone oferece a confiabilidade que você precisa durante um show. O produto conta ainda com ferramenta de limpeza e uma bolsa macia para transporte – ideais para conservação e maior durabilidade. O IE 100 PRO está disponível nas cores preto, vermelho e transparente.

“Ao escolher o IE 100 PRO Wireless, você garante uma excelente solução dois-em -um”, afirma o gerente de produto Gunnar Dirks. “Além dos acessórios padrão, o IE 100 PRO Wireless inclui o IE PRO BT Connector – que permite trocar o cabo padrão e conectar uma solução sem fio para que o usuário desfrute de alta fidelidade sonora, com toda a liberdade de uma conexão Bluetooth”, completa.

Embora o IE 100 PRO retenha o mesmo transdutor e resposta de frequência de seu predecessor, ele agora ele vem equipado com o mesmo tipo de conector e duto de cabo de uso em situações mais duras como as dos shows, os mesmos conectores já utilizados nonos fones IE 400 PRO e o IE 500 PRO.

“Usar uma plataforma de conexão única permite que os usuários simplesmente selecionem seu cabo favorito, independentemente do modelo que possuam”, diz Gunnar Dirks. “Por exemplo, os usuários do IE 500 PRO podem simplesmente obter um conector IE PRO BT para desfrutar de música sem fio. Além disso, com o cabo IE PRO Mono, estamos adicionando uma nova solução para Broadcast”, finaliza.

O novo IE PRO Mono Cable é um cabo trançado que oferece excelente supressão de ruído. Ele pode ser usado com o fone de ouvido direito ou esquerdo, o que oferece uma solução de broadcast unilateral para repórteres e apresentadores ao vivo.