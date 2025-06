Wired Conference 2021 debate inovações pós-2020 em encontro digital e gratuito

As transformações e hábitos que marcaram o último ano e vão influenciar profundamente o futuro da saúde, dos negócios e do consumo são tema do Wired Conference 2021: A era da inovação. Realizado pelo jornal O GLOBO e pelas Edições Globo Condé Nast, o primeiro evento da marca tech no Brasil deste ano acontece de forma 100% on-line e gratuita nesta terça-feira, dia 9 de março, trazendo especialistas e personalidades da ciência, dos mercados e da tecnologia.

Com o objetivo de fazer uma análise relevante sobre como a pandemia do coronavírus acelerou os processos de inovação e o que há de novo em assuntos fundamentais da nova década, os participantes se reúnem em uma programação digital imperdível de entrevistas, talks, palestras e mesas redondas.

Dividida em três momentos, a programação da conferência conta com a parte da manhã dedicada à inovação em saúde com a presença do médico mais famoso do Brasil, além de pesquisador e escritor Drauzio Varella; da farmacêutica e primeira reitora mulher, e também mais jovem, da Unifesp, Soraya Soubhi Smaili; da jornalista, cientista, doutora em Política Científica na Unicamp e criadora da Agência Bori, Sabine Righetti; do biofísico e mestre em Microbiologia que integra a equipe de pesquisa liderada pela ONU do novo coronavírus no Brasil, Rômulo Neris; e de Rafael Figueroa, CEO e criador do Portal Telemedicina, plataforma que, com apoio do Google, conecta exames feitos em locais remotos a especialistas que diagnosticam no mesmo dia.

O encontro sobre saúde e cuidados vai contar também com o diretor-executivo da Fundação Lemann, Denis Mizne, que vai falar sobre o papel da colaboração no desafio da vacina; com o médico neurologista responsável pela saúde do povo Zoé, etnia indígena na Amazônia, Erik Jennings Simões, que vai falar sobre a inovação no Sistema Único de Saúde; e com o VP comercial de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp, Elton Carluci, que vai discutir os caminhos para ampliar o acesso da população à saúde de qualidade.

Já o período da tarde está reservado para assuntos ligados à inovação nos negócios, como streaming, entretenimento e startups, com a participação de Erick Bretas, diretor de Mídia e Conteúdo do Grupo Globo; Teresa Cristina, cantora que se consagrou musa das redes sociais fazendo lives na pandemia; Luana Xavier, atriz e apresentadora; Ale Santos, escritor multiplataforma, colunista e um dos finalistas do prêmio Jabuti do ano passado com o livro “Rastros de Resistência”; entre outros.

Para encerrar o evento, temas relacionados à inovação no comportamento serão tratados por nomes como o do antropólogo, especialista em consumo e comportamento e sócio-diretor da Consumoteca, Michel Alcoforado; da formadora de professores e capacitadora do Google For Education, Renata Capovilla; do advogado, professor, apresentador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Ronaldo Lemos; e da apresentadora do maior canal dedicado ao ASMR no Brasil, o Sweet Carol, Mariane Carolina Rossi.

O futuro da comida também será destaque na pauta do encontro, com participação do chef e ativista João Diamante, que já figurou na lista Under 30, da Forbes; Jefferson Rueda, chef do badalado restaurante Casa do Porco, em São Paulo, e que tem como objetivo resgatar a cultura da carne suína; Gus Guadagnini, CEO do The Good Food Institute, responsável por fornecer dados e fomentar o crescimento do mercado de produtos à base de plantas; e Sophie Deram, nutricionista e autora do best-seller “O Peso das Dietas”.

Com patrocínio da Qualicorp e apoio da BMW, a transmissão on-line acontecerá das 9h30 às 19h30 no YouTube e no Facebook do jornal O GLOBO e no site oficial.

Sobre a Wired

Desde a sua fundação, em 1993, a Wired, presente atualmente em cinco países (Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha e Itália) e publicada como revista online e digital em algumas regiões, cumpre com a missão de colocar a inovação em discussão e como ela vai transformar o futuro da sociedade.

PROGRAMAÇÃO: Grade sujeita à alteração

{Health and Care}

– Manhã –

9h30 – {Mesa redonda} Como divulgar a ciência para quem não acredita nela?

Drauzio Varella, Soraya Soubhi Smaili (Unifesp), Sabine Righetti (Agência Bori) e Rômulo Neris (#EquipeHalo da ONU)

10h20 – {Entrevista} O papel da colaboração no desafio da vacina

Denis Mizne (Fundação Lemann)

11h – {Entrevista} Inovação com foco no cliente: os caminhos para ampliar o acesso da população à saúde de qualidade

Elton Carluci (Qualicorp)

11h35 – Da telemedicina ao aprendizado de máquina: o futuro do atendimento médico

Rafael Figueroa (Portal Telemedicina)

12h – {Entrevista} Sistema Único de Saúde: como inovar

Erik Jennings Simões

– Tarde –

13h – {Entrevista} Tenho uma boa ideia, como vendê-la a uma plataforma de streaming

Erick Bretas (Grupo Globo)

13h50 – {Entrevista} Quais serão os próximos unicórnios brasileiros?

Gustavo Araujo (Distrito)

14h25 – {Mesa redonda} O novo entretenimento

Teresa Cristina, Luana Xavier e Ale Santos (Savage Fiction)

15h15 – O que uma startup precisa para decolar

Amanda Graciano (Cubo)

– Noite –

17h05 – Como o distanciamento social vai afetar nossos relacionamentos

Michel Alcoforado (Consumoteca)

17h25 – Educação à distância: um desafio do tamanho do Brasil

Renata Capovilla (Google For Education)

17h45 – A privacidade morreu?

Ronaldo Lemos (ITS Rio)

18h05 – {Mesa redonda} PF do futuro: nossa comida em 100 anos

João Diamante, Jefferson Rueda, Sophie Deram e Gus Guadagnini (The Good Food Institute)

18h55 – {Entrevista} ASMR: como é criar uma fábrica de sensações online

Mariane Carolina Rossi (Sweet Carol)

SERVIÇO

Wired Conference 2021

Data: 9 de março de 2021 (terça-feira)

Horário: 9h30 às 19h30

Transmissão: YouTube e Facebook do GLOBO e wiredfestival.globo.com

Redes sociais: /wiredfestivalbrasil / @wiredfestivalbrasil