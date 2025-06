Dailymotion fecha parcerias para revolucionar a forma de consumir vídeos online

Lançado na França em 2005, o Dailymotion aportou no Brasil em definitivo em abril de 2020, em meio a um cenário mundialmente desafiador, visando um mercado em plena expansão: o de consumo de vídeos por meio de plataformas digitais. Com sede em Paris, escritórios em Nova York, Cingapura e Marselha, e uma presença mundial, o Dailymotion vem revolucionando a maneira com que as pessoas consomem vídeos online e trazendo maior visibilidade e benefícios para empresas e marcas. A aceitação da plataforma, pelos usuários brasileiros vem dando tão certo que o crescimento de audiência no país foi de 25% no último ano.

Com um público crescente e fiel – são mais de 300 milhões de usuários ativos no mundo, que assistem em média 3,5 bilhões de vídeos a cada mês no player -, o Dailymotion é a segunda maior plataforma digital do mundo e o Brasil é hoje um mercado-chave para a expansão e o desenvolvimento de forma globalizada do player de vídeos.

O aumento substancial de audiência vem alavancando os números, que seguem em expansão e favoreceu as parcerias firmadas com grandes meios de comunicação como TV Cultura, Caras, Rádio 89, Correio Braziliense, Exame, IG, O Dia.

Os veículos de comunicação de todo o país e a área esportiva são os focos iniciais de expansão, por isso, trazer mais oportunidades e opções para que essas empresas cresçam também no mundo virtual, através de todos os dispositivos, será o objetivo principal do Dailymotion em um primeiro momento.

“Acreditamos que as plataformas de vídeo não são todas iguais, pois esse é um campo que ainda tem muito espaço para criar, inovar, facilitar e entreter. Queremos ajudar nossos parceiros a crescer e ser cada vez mais relevantes para seus visitantes, aumentando assim sua monetização e a visibilidade” afirma David Rios, head do Dailymotion para a América Latina.

Com recursos exclusivos e únicos, que visam dar maior proteção e flexibilidade para encontrar conteúdos confiáveis e de qualidade, a plataforma está em constante aperfeiçoamento a fim de melhorar a experiência de seus utilizadores, trazendo, portanto, mais benefícios para seus usuários e parceiros. Por isso, o Dailymotion oferece um programa de proteção de conteúdo, controle total de Lives – sem cortar ou censurar -, controle individual da sua playlist, vídeos on demand, exclusividade de conteúdos ou monetização de conteúdos postados por terceiros, atendimento 24/7 de forma gratuita e com qualidade tecnológica superior aos oferecidos pelos seus concorrentes.

Em pesquisa realizada, durante pandemia de Covid-19, pela divisão de mídia da Nielsen Brasil, em parceria com a Toluna, houve um aumento significativo no consumo de vídeos, filmes e programas de televisão pela internet no Brasil, corroborando para a importância de as empresas e pessoas estarem presentes em plataformas atrativas, confiáveis, de grande visibilidade e monetização.

Na pesquisa da Nielsen, em meio ao isolamento social, 97,5% das pessoas inquiridas reportaram utilizar diariamente a internet. O principal uso respondido pelos entrevistados foi para assistir a vídeos, filmes e programas de TV (93,2%). Com menos audiência vieram o consumo de streaming de música (86,9%), seguido de consultas a e-mails (77,4%). Na sequência ficaram as redes sociais (77,2%), o consumo de notícias (68,2%), os games online (64,8%) e as compras pela internet (64,5%).