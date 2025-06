ASUS anuncia o ROG Phone 5

A ASUS Republic of Gamers (ROG) revelou, hoje, a poderosa série ROG Phone 5 e a linha de headsets gamer e acessórios no evento virtual “ROG For Those Who Dare (Para aqueles que ousam)”. O lançamento teve, também, uma partida ao vivo com influenciadores de games do mundo todo, competindo entre si.

A linha ROG Phone 5 inclui os modelos ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate, e é a mais recente e poderosa série do smartphone gamer mais avançado do mundo. Liberando o poder do mais recente processador Móvel Snapdragon™® 888 5G da Qualcomm com a avançada tecnologia 5G, a série ROG Phone 5 oferece uma tela AMOLED HDR+10 com taxa de atualização de 144Hz/1ms, um upgrade do sistema de resfriamento GameCool 5 e a monstruosa bateria de 6000mAh. O ROG Phone 5 Pro e o ROG Phone 5 Ultimate também aumentam a experiência do usuário com a tecnologia de ponta ROG Vision, um visor traseiro em LED para mostrar animações em sintonia com o status do telefone.

“A série ROG Phone 5 tem o smartphone gamer para a melhor experiência de jogos mobile”, afirmou S. Y. Hsu, co-CEO da ASUS. “Ela continua o legado dos ROG Phones, liderando os smartphones para jogos, com performance, tela, áudio, controle e bateria excepcionais”.

Para aprimorar a experiência de áudio, a série ROG Phone 5 também inclui o ROG Strix GO BT, um headset sem fios para jogos que entrega áudio excepcional para experiências imersivas nos jogos; ROG Cetra II, fones de ouvido gamer com supressão de ruído (ANC), entrada USB-C e conectores revestidos por borracha de silicone líquido (LSR); e ROG Cetra II Core, fones de ouvido gamer com LSR, compatível com diversas plataformas.

O evento de lançamento “ROG For Those Who Dare (Para aqueles que ousam)” traz ao mundo um novo e lendário smartphone gamer com incríveis periféricos e uma partida ao vivo com influenciadores, demonstrando a essência ROG de desafiar limites e liderar o segmento de jogos mobile, assim como todo o ecossistema global de jogos eletrônicos.

A série ROG Phone 5

A série ROG Phone 5, com o processador móvel Qualcomm® Snapdragon™ 888 com avançada tecnologia de comunicação 5G, é feita para vencer. O upgrade do sistema de refrigeração GameCool 5, juntamente com o novo gerenciamento de desempenho em Armoury Crate, garante que a máxima performance esteja disponível para qualquer cenário de jogos. Para visuais de jogos ultra suaves e ultra responsivos, a série ROG Phone 5 é equipada com a tela AMOLED HDR10 +, certificada pela Samsung, de 144 Hz / 1 ms e com uma taxa de amostragem de toque de 300 Hz, líder do setor, e latência de toque ultrabaixa.

Os gamers podem jogar por mais tempo com os smartphones da linha, graças à bateria monstruosa de 6000 mAh, e o adaptador HyperCharge de 65 watts que recarrega a bateria no menor tempo possível. A série ROG Phone 5 continua a filosofia de design ROG, construída para jogadores, e apresenta o ROG Vision, design exclusivo da série ROG, nunca antes visto – disponível exclusivamente no ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate – que mostra animações personalizadas em um visor de LED, em resposta a um variedade de eventos de sistema e dos jogos. O ROG Phone 5 Pro apresenta um visor ROG Vision a cores, enquanto o ROG Phone 5 Ultimate tem uma versão monocromática. Também há grandes melhorias no sistema de controle AirTrigger 5, pioneiro e ainda incomparável, e o poderoso sistema de áudio GameFX também foi revisado para oferecer um som ainda mais cativante.

Fones de ouvido gamer ROG Strix Go BT

O ROG Strix Go BT é o fone de ouvido gamer que oferece uma experiência sem fio incomparável, para jogos incrivelmente imersivos. A baixa latência e alta resolução da tecnologia de áudio do Qualcomm® aptX™ garante alta qualidade de som via Bluetooth e o cabo do headset de 3.5mm é preparado para ser conectado a uma plataforma de jogos. A tecnologia de supressão de ruído (ANC) permite aos usuários bloquear os sons ao redor para que continuem focados, enquanto que o microfone ASUS AI mantém limpa a comunicação dentro do jogo.

Fones de ouvido gamer ROG Cetra II

Em termos de experiência cabeada, os fones intra auriculares ROG Cetra II RGB entregam o áudio via conector USB-C® para compatibilidade com smartphones, linha ROG Phone 5, PCs, Macs e Nintendo Switch™. Os usuários podem ativar a tecnologia de supressão de ruído (ANC) para evitar distrações aos sons de dentro do jogo, ou, ainda, desativá-la para continuar ouvindo o som ambiente. A borracha de silicone líquida ASUS Essence (LSR) fornece som impecável com graves, e os microfones de supressão de ruído, incorporados nos fones de ouvido, garantem uma comunicação de voz clara e precisa. As aletas ultramacias LSR bem como as pontas dos ouvidos proporcionam mais conforto, e a iluminação RGB nos fones de ouvido pode ser combinada com a iluminação no ROG Phone 5 por meio do software Aura Sync.

Fones de ouvido ROG Cetra II Core

O LSR é utilizado para maximizar a experiência do usuário com os fones de ouvido gamer ROG Cetra II Core, que oferecem ótima qualidade de áudio com pontas de ouvido que garantem maior conforto. Esse modelo se expande para diversas plataformas, com o conector de 3.5mm para compatibilidade com PlayStation® 5, Xbox® Series X/S, série ROG Phone 5, smartphones, PCs, Macs e Nintendo Switch™. O conector é angulado em 90º para prover conforto durante o jogo.

Acessórios modulares ROG Phone 5

Os diversos acessórios modulares otimizam a experiência de jogos nos modelos da linha ROG Phone 5. O ROG Kunai 3 Gamepad adiciona controles como os de consoles para a série ROG Phone 5 e, para maior proteção e estilo, o ROG Lighting Armor Case garante ao smartphone uma aparência impressionante.

Partida ao vivo com influenciadores

Durante o evento de lançamento, a ASUS ROG recebeu uma partida, ao vivo, com diversos influenciadores gamers renomados do mundo. Foram dez influenciadores, de cinco países, que competiram no League of Legends: Wild Rift™ e o showmatch foi transmitido para os espectadores nas mídias sociais da ASUS ROG. Os espectadores também puderam votar e torcer para seus favoritos na partida. E os que tiveram a sorte de escolher os vencedores do confronto concorreram a um ROG Phone 5 como prêmio.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

A linha ROG Phone 5 ainda não está disponível no Brasil e não há previsão de lançamento no País.