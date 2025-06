O CorelDRAW Graphics Suite 2021 estimula a colaboração e a produtividade em projetos de design gráfico

A Corel apresentou no dia 9/3 a nova linha de produtos CorelDRAW 2021 com o software de design gráfico profissional CorelDRAW® Graphics Suite 2021. A nova suíte está disponível para Windows e Mac e redobra seu foco na colaboração com acesso a ferramentas de ponta que simplificam o processo de design e revisão. Aumente a produtividade com um espaço de design flexível que permite que os usuários assumam o controle de projetos e ativos. Graças a recursos avançados de ilustração e edição de fotos, os designers podem concretizar sua visão criativa única mais rápido do que nunca. E, uma vez que nossa definição de local de trabalho muda constantemente, agora o CorelDRAW.app™ foi otimizado para dispositivos de toque e está disponível como um novo aplicativo para iPad, oferecendo aos profissionais de design gráfico novas maneiras de explorar sua criatividade em qualquer lugar e em praticamente qualquer dispositivo.

“A nossa forma de trabalhar mudou mais rápido do que se poderia imaginar e o CorelDRAW Graphics Suite 2021 atende diretamente a essa necessidade. Neste momento em que nunca foi tão desafiador e importante permanecer conectado, nossas ferramentas de colaboração permitem que as equipes compartilhem inspiração e feedback em tempo real, estejam elas do outro lado da cidade ou do mundo”, afirmou John Falsetto, diretor sênior de produtos, design gráfico e produtividade. “Reexaminando os fluxos de trabalho dos usuários e fazendo amplas melhorias em toda a suíte, ajudamos os designers a levar seus projetos do conceito até a produção final com mais rapidez.”

Com suas ferramentas de ilustração vetorial, layout de página, tipografia, edição de fotos, entre outras, o CorelDRAW Graphics Suite 2021 simplifica fluxos de trabalho complexos e dá aos designers controle total sobre como eles criam seus melhores designs: no Windows, no Mac, na Web e em dispositivos móveis. Com seu foco preciso na colaboração, na produtividade e em resultados perfeitos, os novos recursos de destaque incluem:

Ferramentas de colaboração inovadoras economizam tempo e permitem que os membros da equipe se conectem, mantenham os projetos dentro do cronograma e trabalhem juntos em qualquer lugar, em tempo real.

NOVO! Painel: o painel do CorelDRAW® 2021 e do CorelDRAW.app funciona como centro de colaboração com todos os arquivos de design da nuvem e, com um único clique, exibe uma visualização, o número de comentários e membros da equipe e o status do projeto. Compartilhe designs diretamente do CorelDRAW 2021 sem ter que abrir cada arquivo.

o painel do CorelDRAW® 2021 e do CorelDRAW.app funciona como centro de colaboração com todos os arquivos de design da nuvem e, com um único clique, exibe uma visualização, o número de comentários e membros da equipe e o status do projeto. Compartilhe designs diretamente do CorelDRAW 2021 sem ter que abrir cada arquivo. NOVO! Comentários em tempo real: agora, os revisores e os aprovadores podem fazer comentários e anotações em um documento no CorelDRAW.app, e o feedback aparecerá instantaneamente no arquivo de trabalho do designer no aplicativo CorelDRAW 2021 em seu sistema Windows ou Mac. O compartilhamento de notas e comentários em tempo real elimina os atrasos e acelera as aprovações.

agora, os revisores e os aprovadores podem fazer comentários e anotações em um documento no CorelDRAW.app, e o feedback aparecerá instantaneamente no arquivo de trabalho do designer no aplicativo CorelDRAW 2021 em seu sistema Windows ou Mac. O compartilhamento de notas e comentários em tempo real elimina os atrasos e acelera as aprovações. NOVO! Integração com o Microsoft Teams: os clientes corporativos podem visualizar e editar arquivos de design usando o CorelDRAW.app para Microsoft Teams. Efetue login com uma conta de usuário corporativo do Microsoft 365 para criar designs e revisá-los de forma colaborativa com membros da equipe diretamente nos canais do Teams.

O espaço de design flexível totalmente novo permite que os usuários trabalhem com mais eficiência e um controle maior sobre seus projetos e ativos.

NOVO! Vista de várias páginas: visualize, gerencie e edite todos os ativos digitais do seu projeto em uma única vista. Mova e copie objetos de uma página para outra, compare designs lado a lado e mova as páginas livremente para organizá-las como desejar.

visualize, gerencie e edite todos os ativos digitais do seu projeto em uma única vista. Mova e copie objetos de uma página para outra, compare designs lado a lado e mova as páginas livremente para organizá-las como desejar. NOVO! Inspetor/janela de encaixe Páginas: o inspetor/janela de encaixe Páginas lista todas as páginas de um design com uma nova visualização em grade de miniaturas, facilitando o gerenciamento e a classificação das páginas. Navegue pelos seus projetos, adicione, exclua e renomeie páginas e, com um único clique, alterne o modo de exibição para se concentrar em uma única página ou usar a nova Vista de várias páginas.

o inspetor/janela de encaixe Páginas lista todas as páginas de um design com uma nova visualização em grade de miniaturas, facilitando o gerenciamento e a classificação das páginas. Navegue pelos seus projetos, adicione, exclua e renomeie páginas e, com um único clique, alterne o modo de exibição para se concentrar em uma única página ou usar a nova Vista de várias páginas. NOVO! Exportação de vários conteúdos: economize tempo com uma gama flexível de opções para exportar páginas e objetos e, além disso, crie uma lista personalizada de ativos para exportação com um único clique. Exporte simultaneamente o mesmo elemento de design em diferentes tamanhos, resoluções e formatos de arquivo, ideal para tarefas de design de aplicativos móveis e da Web, ou exporte vários itens facilmente usando configurações idênticas. Envie páginas ou objetos para vários formatos padrão do setor, incluindo PDF.

Os recursos avançados de ilustração produzem resultados incríveis em tempo recorde graças a funções precisas de layout de página e ferramentas inovadoras que simplificam fluxos de trabalho complexos.

NOVO! Desenhar em perspectiva: desenhe objetos ou cenas ilustradas em perspectiva, mais rápido e mais fácil do que nunca. Escolha uma perspectiva com um, dois ou três pontos, desenhe ou adicione um grupo existente de objetos em um plano de perspectiva comum e mova e edite objetos livremente sem perder a perspectiva.

desenhe objetos ou cenas ilustradas em perspectiva, mais rápido e mais fácil do que nunca. Escolha uma perspectiva com um, dois ou três pontos, desenhe ou adicione um grupo existente de objetos em um plano de perspectiva comum e mova e edite objetos livremente sem perder a perspectiva. APRIMORADO! Linhas-guia e NOVO recurso Encaixar em si mesmos: gerencie linhas-guia personalizadas e alterne vistas da escala mundial para as dimensões da página com um único clique. Além disso, com o recurso Encaixar em si mesmos, você pode mover e transformar elementos de design de forma rápida e precisa graças à nova opção de ativar e desativar o modo de encaixar objetos.

Com sua edição progressiva de fotos, o Corel PHOTO-PAINT™ 2021 oferece uma maneira mais fácil e rápida de obter imagens perfeitas que superam as expectativas do cliente.

NOVO! Inspetor/janela de encaixe Ajustes: tenha acesso instantâneo aos filtros mais essenciais e usados com frequência para trabalhar de forma não destrutiva, em tempo real e no contexto. Isole objetos e áreas rapidamente nas imagens usando o novo Modo de ajuste local. Além disso, salve as configurações para reutilizá-las e personalize os filtros favoritos para começar a trabalhar imediatamente.

tenha acesso instantâneo aos filtros mais essenciais e usados com frequência para trabalhar de forma não destrutiva, em tempo real e no contexto. Isole objetos e áreas rapidamente nas imagens usando o novo Modo de ajuste local. Além disso, salve as configurações para reutilizá-las e personalize os filtros favoritos para começar a trabalhar imediatamente. NOVO! Substituir cores: disponível no novo inspetor/janela de encaixe Ajustes, Substituir cores permite que você faça edições específicas e refinadas no matiz, na saturação e na iluminação de uma imagem. Com esse melhor fluxo de trabalho de cores, os designers podem obter resultados mais naturais da edição de fotos, muito mais rápido do que antes.

disponível no novo inspetor/janela de encaixe Ajustes, Substituir cores permite que você faça edições específicas e refinadas no matiz, na saturação e na iluminação de uma imagem. Com esse melhor fluxo de trabalho de cores, os designers podem obter resultados mais naturais da edição de fotos, muito mais rápido do que antes. NOVO! Suporte a HEIF: você pode aproveitar as fotos tiradas com iPhones graças ao suporte para o formato de arquivo HEIF (High Efficiency Image File), agora no Corel PHOTO-PAINT e no CorelDRAW 2021.

O CorelDRAW está sempre com você! Você vai conhecer agora uma experiência verdadeiramente multiplataforma no Windows, no Mac, na Web, no iPad e em outros dispositivos móveis.

NOVO! Compatibilidade nativa com o Apple silicon: o CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Mac foi desenvolvido para aproveitar ao máximo a potência e o desempenho excepcionais do chip Apple M1. Além disso, aproveite menus, janelas e visualizações, campos e etiquetas, botões e outros elementos da interface do usuário que refletem o que há de mais recente no macOS Big Sur.

o CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Mac foi desenvolvido para aproveitar ao máximo a potência e o desempenho excepcionais do chip Apple M1. Além disso, aproveite menus, janelas e visualizações, campos e etiquetas, botões e outros elementos da interface do usuário que refletem o que há de mais recente no macOS Big Sur. APRIMORADO! CorelDRAW.app otimizado para toque: com uma nova experiência do usuário otimizada para toque, o aplicativo Web CorelDRAW.app expande suas opções em celulares e tablets.

com uma nova experiência do usuário otimizada para toque, o aplicativo Web CorelDRAW.app expande suas opções em celulares e tablets. NOVO! CorelDRAW.app para iPad: o novo app para iPad facilita ainda mais a criação de designs onde quer que você esteja e, ao mesmo tempo, permite que revise e faça anotações em arquivos de design compartilhados em qualquer lugar.

o novo app para iPad facilita ainda mais a criação de designs onde quer que você esteja e, ao mesmo tempo, permite que revise e faça anotações em arquivos de design compartilhados em qualquer lugar. APRIMORADO! Desempenho de exibição no Windows 10: o CorelDRAW Graphics Suite 2021 foi otimizado para maximizar o potencial da unidade de processamento gráfico (GPU) do sistema e proporcionar um zoom 4,4 vezes mais suave e um enquadramento 14,6 vezes mais fluido.

A linha de produtos do CorelDRAW 2021 oferece soluções de design gráfico para atender a todas as necessidades criativas.

A Corel também apresenta os novos CorelDRAW Essentials 2021 e CorelDRAW Standard 2021, que oferecem a microempresas e usuários criativos soluções poderosas acessíveis adaptadas especificamente às suas necessidades. Para obter mais informações, preços e dados comparativos, visite: www.coreldraw.com/family.

Disponibilidade e preços do CorelDRAW Graphics Suite 2021

Disponível para Windows e Mac, o CorelDRAW Graphics Suite 2021 amplia os idiomas compatíveis com uma nova versão em sueco, além das suítes disponíveis em inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português (Brasil), holandês, polonês, tcheco, russo, chinês simplificado, chinês tradicional, turco e japonês. A assinatura custa R$ 1.450,00 por ano. As licenças vitalícias estão disponíveis pelo preço sugerido ao consumidor de R$ 2.899,00.

Os recursos de colaboração do CorelDRAW.app estão disponíveis exclusivamente com uma assinatura do CorelDRAW Graphics Suite, uma licença com manutenção ou uma assinatura adicional do CorelDRAW.app Pro para clientes com licenças vitalícias.

O CorelDRAW.app para Microsoft Teams está disponível exclusivamente com o CorelDRAW.app Enterprise, que faz parte da oferta de produtos comerciais e empresariais do CorelDRAW e requer uma conta do Microsoft 365. Para obter mais informações sobre as opções de licenças para empresa, incluindo licenças por volume, manutenção, implantação de software e virtualização, visite: www.coreldraw.com/business.

Para obter mais informações e fazer download da versão de avaliação gratuita, visite www.coreldraw.com.