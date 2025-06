AppGallery quase dobra o número de distribuições de aplicativos na em 12 meses

A AppGallery, um dos três principais marketplaces globais de aplicativos apresentou vários marcos em seu desenvolvimento. Um ano depois de revelar seus planos para expandir seu ecossistema móvel durante o MWC em 2019, a plataforma agora tem 2,3 milhões de desenvolvedores registrados, com um aumento de 77% em relação ao ano passado e um público diversificado de 530 milhões de MAU, demonstrando sua crescente influência sobre desenvolvedores e usuários de dispositivos móveis em todo o mundo.

A plataforma também viu a distribuição de aplicativos atingir 384,4 bilhões em 2020, tendo 174 bilhões a mais do que no ano anterior. Os jogos estão na vanguarda desta expansão, com 500% a mais de jogos disponíveis na plataforma em comparação com um ano atrás. Os clientes da Huawei estão entre os primeiros a experimentar uma jogabilidade inovadora em todo o mundo com lançamentos do ano passado, entre os quais estão AFK Arena, Asphalt 9: Legends, Clash of Kings e muitos mais.

Os novos números chegam um ano depois de Richard Yu, CEO da Huawei Consumer Business, revelar a visão da companhia de tornar o AppGallery uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, acessível a consumidores em todo o mundo. O Sr. Zhang Zhe, Diretor de Parcerias Globais e Desenvolvimento de Negócios de Ecossistema da Huawei Consumer Business Group, disse que os números são prova do progresso contínuo da AppGallery como um marketplace de aplicativos verdadeiramente global: “No final de 2019, haviam 25 países em todo o mundo com mais de um milhão de usuários do AppGallery. Esse número de países agora cresceu para 42 e continuamos a ver um forte crescimento nos mercados da Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África”.

“Não se trata apenas de quantidade e o fato de que o número de aplicativos integrados ao HMS Core mais do que dobrou em um ano mostra que os desenvolvedores estão buscando os recursos no dispositivo da Huawei para impulsionar a inovação e fornecer experiências de usuário melhores e mais exclusivas”, disse o Sr. Zhang.

A estratégia “Global + Local” da AppGallery vem ajudando os desenvolvedores regionais a utilizar uma plataforma global

A AppGallery concentrou seus esforços em trabalhar com desenvolvedores em uma escala tanto local como global para trazer os aplicativos mais relevantes para os usuários, ajudando a aumentar o número de desenvolvedores que trabalham com a plataforma e oferecendo mais opções aos consumidores em todo o mundo.

Os desenvolvedores estão cada vez mais buscando a AppGallery para chegar ao público local, bem como ao crescente público global. Por sua vez, o sistema pode fornecer os aplicativos mais relevantes à sua diversificada base de clientes. Ao longo do ano passado, o sistema viu aplicativos globais como HereWeGo e Volt no setor de transporte, o LINE e o Viber no setor de comunicações e outros aplicativos populares como Booking.com, Deezer e Qwant a bordo de sua plataforma em crescimento.

Como parte dessa estratégia, a Huawei também está alavancando sua experiência na China para ajudar desenvolvedores de todo o mundo a acessar o lucrativo mercado de aplicativos do país. Considerada uma sociedade que prioriza os dispositivos móveis, a China é o lar de mais de 904 milhões de usuários de internet móvel, com um número estimado de download de aplicativos de mais de 100 bilhões, e a AppGallery ajudou mais de mil desenvolvedores estrangeiros a penetrar na crescente economia móvel da China nos últimos 12 meses.

Aplicativos como o PicsArt estão entre os primeiros a se beneficiar da posição da Huawei no mercado móvel da China; agora ostentando mais de 300 milhões de downloads no país; o FaceTune 2 e o Mondly tiveram sucessos semelhantes, com 2,2 milhões e 350s mil downloads, respectivamente.

Além disso, a AppGallery também ajudou mais de 10.000 aplicativos chineses a entrar em mercados estrangeiros para diversificar ainda mais a experiência dos usuários globais em aplicativos. Plataformas populares como a Banggood puderam se beneficiar da posição única da Huawei. Um dos maiores provedores de serviços de comércio eletrônico transfronteiras, o Banggood trabalhou com a AppGallery por meio de uma campanha de marketing conjunta e garantiu mais de 60.000 novos downloads e 1.000 novos assinantes únicos em três semanas. Entre outros exemplos de aplicativos chineses que alcançam públicos globais por meio da AppGallery estão Pascal’s Wager, Rose of Kingdoms: Lost Crusade e Night of Full Moon.

Sobre a AppGallery – um dos 3 principais marketplaces de aplicativos globalmente

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. O HMS Core permite que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando maior conveniência e uma experiência mais suave – e isso faz parte da estratégia de ecossistema “1+8+N” da Huawei.

A visão da AppGallery é torná-la uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora que seja acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteja rigorosamente a privacidade e a segurança dos usuários, proporcionando uma experiência única e inteligente. Como um dos três principais marketplaces de aplicativos globalmente, a AppGallery oferece uma grande variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, como navegação e transporte, notícias, mídias sociais e muito mais. A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões, com mais de 530 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. A Huawei fez parceria com 2,3 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, e a distribuição total de aplicativos da AppGallery chegou a 384,4 bilhões de downloads em 2020.