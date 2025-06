Google lança Desafio de Impacto Social em busca de um futuro melhor para mulheres

O Google lançou o novo Desafio de Impacto Social para Mulheres e Meninas (g.co/desafiomulheresmeninas) com o objetivo de apoiar o trabalho de organizações sem fins lucrativos e entidades sociais do mundo todo que promovem o empoderamento econômico de mulheres e meninas.

O Google.org vai oferecer um total de US$ 25 milhões, e as organizações beneficiadas pelo Desafio de Impacto Social receberão consultoria de Googlers, bem como recursos para criarem anúncios e outras formas de apoio que ajudarão a pôr essas iniciativas em prática.

Com objetivo de ajudar a refinar as propostas e tirar possíveis dúvidas, nos dias 15, 16 e 17 de Março acontecem três workshops para organizações interessadas em submeter projetos para o Desafio. Os eventos serão gravados, com áudio em inglês, e com slides e legendas em português. Confira a agenda completa aqui.

“É responsabilidade de todos garantir que mulheres e meninas, do Brasil ou de qualquer lugar no mundo, tenham condições de viver suas vidas de modo a poderem alcançar seu potencial máximo. Para isso, precisamos enfrentar desigualdades e dar oportunidades”, diz Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil. “Esperamos que o Desafio de Impacto Social possa fortalecer organizações que trabalham com esse objetivo”.

Os projetos serão selecionados por um painel de especialistas que inclui a atriz brasileira Taís Araújo. Veja a lista completa:

Jacquelline Fuller (VP do Google e Presidente do Google.org)

Lorraine Twahili (Vice-presidente de Marketing Global no Google)

Susan Wojcicki (CEO no YouTube)

Melonie Parker (Diretora de Diversidade no Google)

Alyse Nelson (presidente e CEO do Vital Voices Global Partnership)

Kate Garvey (cofundadora do Project Everyone)

Taís Araujo (atriz e apresentadora e Defensora dos Direitos das Mulheres Negras na ONU Mulheres Brasil)

Phumzile Mlambo-Ngcuka (Diretora-executiva da ONU Mulheres)

Graça Machel (Graça Machel Trust)

Rona Ambrose (Vice-presidente na TD Securities)

Rigoberta Menchu Tum (Prêmio Nobel da Paz em 1992)

Fabiola Gianotti (Diretora-geral na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear)

Natalia Vodianova (Modelo, filantropista e embaixadora da UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas)

Carolyn Tastad (presidente do grupo norte-americano e executiva sponsor de Igualdade de Gênero da P&G)

Shakira (cantora e filantropista)

Ai-jen Poo (Diretora da National Domestic Workers Alliance, Caring Across Generations)

Adejoke Orelope-Adefulire (Assistente especial da presidência da Nigéria para ODS)

Graça Fonseca (Ministra da Cultura de Portugal)

Lisa Mensah (presidente e CEO da Opportunity Finance Network)

Juliana Rotich (empreendedora)

Amanda Gorman (poeta vencedora do National Youth Poet Laureate)

Mary Robinson (ex-presidente da Irlanda e Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos)

Laura Berry (CEO na Supply Nation)

Saskia Nino de Rivera (cofundadora da Reinserta A.C)

Amika George (estudante, ativista e fundadora do Free Periods)

Prajakta Koli (YouTuber e atriz)

As inscrições vão até o dia 09 de abril.