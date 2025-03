Lenovo lança IdeaPad 3i, novo notebook com design ultrafino e opção de armazenamento híbrido

A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, anuncia o lançamento do IdeaPad 3i para integrar seu portfólio no Brasil. O modelo substitui o IdeaPad S145, um dos maiores sucessos de vendas da Lenovo no país.

Leve e com design ultrafino, o notebook conta comarmazenamento híbrido, sendo um slot SSD NVMe M.2 e um SATA 2,5*.Devido a sua versatilidade e diferentes opções de configuração, o produto é indicado tanto para usuários que buscam um notebook de entrada, com configurações mais simples, quanto aos que precisam de um desempenho superior para atividades mais complexas.

Para aumentar a produtividade dos usuários que necessitam de um notebook confiável para o home office ou estudo à distância, o IdeaPad 3i traz câmera com resolução HD 720p com privacidade de webcam garantindo, assim, maior nitidez nas imagens. Conta, também, com alto-falantes com certificação Dolby™ Audio, proporcionando som de alta definição mesmo em volumes mais altos e levando a experiência sonora a outro patamar.

O novo notebook da Lenovo conta, ainda, com a 10ª geração de processadores Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5 e Intel® Core™ i7, e Intel® Celeron™, oferecendo versatilidade para os mais variados perfis de usuários. Além disso, o novo integrante da família IdeaPad vem com opções de até 8GB de memória RAM, expansível até 20GB, e sistema operacional Linux ou Windows 10 Home.

Com 84% de aproveitamento da tela, o produto oferece modelos com tela antirreflexo ou Full HD* de 15.6″. O IdeaPad 3i conta também com opções de placa de vídeo integradaIntel® UHD Graphics ou dedicada NVIDIA® MX330 com 2 GB, além de bateria com duração de até 9 horas***.

Promoção de acessórios para as primeiras unidades vendidas

Para marcar o início das vendas do IdeaPad 3i,os consumidores que adquirirem as primeiras unidades do notebook e pagarem mais R$ 1,00 levam acessórios especiais de acordo com o modelo escolhido:

• IdeaPad 3i – Full HD, Intel® Core™ i7, 8GB RAM, 256GB SSD (modelo 82BS0000BR) – R$ 5.299,00 + R$ 1,00 leva mouse YOGA GY50U59626

• IdeaPad 3i – HD, Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD (modelo 82BS0005BR) – R$ 3.999,00 + R$ 1,00 leva Webcam FULL HD GXC1B34793

• IdeaPad 3i -Intel® Celeron™ N4020, 4GB RAM, 500GB SSD (modelo 82BU0000BR) – R$ 2.599,00 + R﹩ 1,00 leva mochila casual GX40Q17225

O Lenovo IdeaPad 3i está disponível com preço sugerido a partir de R﹩ 2.599,00. Confira mais informações em www.lenovo.com.

*Produtos com SSD contém Slot Disponível HDD SATA 2,5’‘ / Produtos com HDD contém Slot Disponível SSD NVMe M.2.

** Consulte modelos disponíveis.

***A duração de bateria e o tempo de carregamento podem variar de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. Os resultados reais podem variar. MobileMark 2014 (35Wh).