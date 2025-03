Huawei lança ao mercado brasileiro sua nova balança inteligente

A Huawei apresentou ao mercado brasileiro a sua nova balança inteligente, a HUAWEI BodyScale 3, que traz funções vitais para quem busca monitorar a saúde de forma prática e acessível, por meio de indicadores corporais calculados com base no modelo de composição corporal HUAWEI TruFit™ dos bancos de dados existentes no sistema. Esse lançamento marca a entrada da companhia em uma nova categoria de produtos no Brasil, ampliando o portifólio com o objetivo de melhorar qualidade de vida e bem-estar do consumidor.

A HUAWEI BodyScale 3 traz 11 índices corporais principais de saúde, como: batimento cardíaco, peso, IMC (Índice de Massa Corporal), percentual de gordura corporal, massa livre de gordura, massa muscular esquelética, percentual de água corporal, proteína, conteúdo mineral ósseo, nível de gordura visceral e taxa metabólica basal. A medição dos índices é feita pelo HUAWEI TruFit™, sistema Huawei que foi desenvolvido em parceria com o Hefei Institutes of Physical Science da Chinese Academy of Sciences para trazer a mais refinada tecnologia para os consumidores.

“A chegada da HUAWEI BodyScale 3 reforça a expansão do porfólio de produtos Huawei no mercado brasileiro. Esse lançamento marca a nossa entrada em uma nova categoria de produtos, que visa contribuir para a saúde e o bem-estar da população. Ficamos muito satisfeitos em poder fornecer a mais sofisticada tecnologia para que os consumidores tenham um monitoramento diário do seu bem-estar. Em 2021, queremos trazer ao Brasil mais produtos que tragam uma maior qualidade de vida aos usuários” declarou Daniel Dias, Gerente sênior de desenvolvimento do ecossistema Brasil.

Os dados colhidos pela balança são gerados por meio de tecnologia baseada na análise de impedância bioelétrica que, combinados com a verificação de big data, Inteligência Artificial e algoritmo, são continuamente otimizados para medir o percentual de gordura, músculo esquelético e outros indicadores de composição corporal com maior precisão. Além disso, o design é composto por quatro eletrodos, abrangendo todos os formatos de pés, aumentando a assertividade da medição.

A conexão da balança com o smartphone pode ser feita de duas formas, via Wi-Fi e Bluetooth. O usuário deve fazer o download do aplicativo Huawei Health e adicionar a BodyScale 3 pareando com o smartphone de forma simples e prática. Após esse processo, ele deverá inserir seu gênero, altura e idade para começar a medir seus dados. Os consumidores podem abrir o aplicativo para visualizar os dados de medição anteriores e identificar sua evolução.

A HUAWEI BodyScale 3 chega ao mercado na cor Elegant White podendo ser adquirida nos e-commerces dos principais varejistas parceiros da Huawei a partir de hoje, no preço de R﹩ 279,00. Os produtos comercializados nos ecommerces parceiros autorizados possuem garantia de um ano.