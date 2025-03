Samsung promove condição especial para quem adquirir o Galaxy Book S

O Samsung Galaxy Book S, primeiro notebook do Ecossistema Galaxy, está com uma condição especial no Shop Samsung , loja virtual da companhia. Recém-lançado no Brasil, o computador pode ser adquirido em até 24x de R﹩ 269,96 sem juros se for utilizado o cartão de crédito Samsung Itaucard Visa¹. A oportunidade é para o modelo na cor metálica Mercury Gray e é válida enquanto durarem os estoques.

O Galaxy Book S tem as principais características da família de produtos da Samsung, elevando a conectividade ao Ecossistema Galaxy, como smartphones e TVs. Seguindo a premissa de oferecer dispositivos que atendem às mais variadas necessidades dos cotidianos, o Galaxy Book S é o notebook mais fino já lançado pela Samsung, com apenas 1,18 cm de espessura, e um dos mais leves do mercado, pesando somente 950g. Tudo isso acompanhado de uma bateria de longa duração, que suporta até 17 horas de uso², e em um design valorizado – também está disponível na cor Earthy Gold.

O produto possui alto desempenho garantido pelo processador Intel® Core™ i5-L16G7³ com Tecnologia Híbrida Intel® “Lakefield”, uma arquitetura de CPU híbrida para escalabilidade de potência e desempenho, oferecendo experiências de produtividade e criação de conteúdo em formatos ultraleves e inovadores. Seu desempenho também é elevado pelo uso do SSD, um dos armazenamentos mais rápidos da atualidade, além de se destacar com facilidades de segurança ao usuário como um leitor de impressão digital integrado ao botão que liga o notebook e o recurso Pasta Segura, que torna os dados acessíveis somente pelo usuário após autenticação por senha ou biometria.

Samsung Itaucard Visa

Dando continuidade à parceria com Itaú e Visa, a Samsung conta com o primeiro cartão de crédito do segmento no País, disponibilizando ao consumidor um cartão Platinum, sem anuidade, com financiamento de produtos sem juros no site da companhia, diversos benefícios e promoções exclusivas, além de uma experiência digital simplificada pela fácil navegação no app Samsung Itaucard4.

O Samsung Itaucard Visa ainda vai além para simplificar as rotinas dos usuários. Depois da aprovação, não é necessário esperar a chegada do cartão físico para utilizá-lo: ele já fica disponível imediatamente no app exclusivo, possibilitando o cadastro no Samsung Pay5 para pagamentos por aproximação em qualquer estabelecimento. O app também fornece cartões virtuais que podem ser usados para pagamentos online com segurança e facilidade.