Archer C54: TP-Link lança dispositivo com ampla cobertura Wi-Fi

Para manter o distanciamento social causado pela Covid-19, foram adotados novos hábitos como o home-office, ensino a distância e a telemedicina. De acordo com dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), foi registrado um aumento de tráfego da internet entre 40% a 50% no uso de dados durante este período de pandemia. Com o intuito de oferecer sempre as melhores soluções Wi-Fi, a TP-Link , líder global em conectividade, lança o Archer C54, roteador Wi-Fi Dual Band AC1200, ideal para famílias que precisam de um aparelho de internet com qualidade e alta velocidade.

O novo modelo pode ser usado como Repetidor de Sinal, para ampliar uma rede Wi-Fi já existente, Access Point ou Roteador. Tudo isso em um design elegante e compacto, projetado para economizar espaço e complementar a decoração do ambiente.

Possui ampla cobertura de Wi-Fi de Dual Band permitindo a conexão de dispositivos à banda de 5 GHz mais rápida, garantindo um streaming HD sem travar, enquanto a tradicional frequência de 2.4 GHz fornece uma conexão estável e de longo alcance para o restante dos aparelhos conectados. As quatros antenas externas permitem o acesso com alto desempenho em todos os cômodos da residência. A tecnologia Beamforming, um dos grandes diferenciais do Archer C54, detecta os equipamentos e concentra os sinais onde há maior demanda de dados.

Outro diferencial encontrado no Archer C54 é a tecnologia MU MIMO, sistema desenvolvido para alcançar maiores taxas de transmissão em redes sem fio, ele permite a baixa latência e streamings em dois aparelhos simultâneos.

A instalação e configuração são simples e podem ser feitas diretamente no aplicativo gratuito Tether, que também realiza o bloqueio de conteúdos impróprios, limita tempo de uso de internet, fornece acesso separado para visitantes e prioriza a frequência de conexão nos dispositivos selecionados. Além disso, aparelho é compatível com IPv6, versão mais recente do protocolo de Internet, IPTV e controle de LED.

“O Archer C54 é o roteador certo para quem quer fazer um upgrade para a tecnologia AC. Com fácil configuração de instalação através do aplicativo Tether, ele é uma excelente opção para quem quer uma conexão Dual Band para melhorar a experiência de Home Office, Ensino a Distância e entretenimento online, como jogos e streaming HD” destaca Marcello Liviero, Diretor Nacional de Vendas da TP-Link no Brasil.