Tantos jogos! Veja o que compartilhamos durante o /twitchgaming Showcase: ID@Xbox

Uau, que show! A Microsoft realizou o primeiro showcase /twitchgaming e ID@Xbox que destacou mais de 80 jogos chegando ao Xbox, incluindo mais de 20 de seus jogos indie favoritos que entrarão no Xbox Game Pass no dia do lançamento para os consoles. O programa também foi contou com entrevistas com desenvolvedores, novos anúncios incríveis, bem como novos trailers e jogabilidade. Você pode assistir o evento completo aqui.

Confira as entrevistas radicais para ver mais desses jogos ID@Xbox:

Moonglow Bay (Coatsink Software, Bunnyhug) (Console) – 2021 – Moonglow Bay é um RPG de pesca completo ao longo da costa leste canadense de 1980, apresentando um estilo de arte voxel lúdico e trilha sonora suntuosa. Embarque em uma história diversa e emocionalmente carregada, jogando como um pescador iniciante que busca realizar o último desejo de seu parceiro. Com diário e vara em mãos, explore os confins do oceano e aprenda a lançar redes, montar armadilhas e pescar enquanto documenta mais de 100 espécies aquáticas. Você vai descobrir todos os segredos da Baía? Para obter mais informações, acesse nosso post no blog sobre Moonglow Bay.

– Moonglow Bay é um RPG de pesca completo ao longo da costa leste canadense de 1980, apresentando um estilo de arte voxel lúdico e trilha sonora suntuosa. Embarque em uma história diversa e emocionalmente carregada, jogando como um pescador iniciante que busca realizar o último desejo de seu parceiro. Com diário e vara em mãos, explore os confins do oceano e aprenda a lançar redes, montar armadilhas e pescar enquanto documenta mais de 100 espécies aquáticas. Você vai descobrir todos os segredos da Baía? Para obter mais informações, acesse nosso post no blog sobre Moonglow Bay. Soup Pot (Chikon Club, Chryse) (Console and Steam) – August, 2021 – Soup Pot é um jogo de culinária com foco na criatividade. O objetivo é capturar a natureza aberta da comida caseira, permitindo a experimentação em mais de 100 pratos diferentes. Se você é um cozinheiro experiente ou não sabe em que ponta do batedor segurar, você está livre para experimentar e tentar coisas novas sem ter que se preocupar com a pressão de falhar. Para ver o que estamos cozinhando, dê uma olhada em nosso post sobre a Soup Pot.

– Soup Pot é um jogo de culinária com foco na criatividade. O objetivo é capturar a natureza aberta da comida caseira, permitindo a experimentação em mais de 100 pratos diferentes. Se você é um cozinheiro experiente ou não sabe em que ponta do batedor segurar, você está livre para experimentar e tentar coisas novas sem ter que se preocupar com a pressão de falhar. Para ver o que estamos cozinhando, dê uma olhada em nosso post sobre a Soup Pot. Nobody Saves the World (DrinkBox Studios) (PC and Console) – 2021 – Dos criadores do Guacamelee! vem Nobody Saved The World, uma nova reviravolta nos RPGs de ação. Transforme-se em um Ranger, Rato, Cavalo e uma dúzia de outras formas únicas. Habilidades de misturar e combinar para criar poderosos builds personalizados. Explore dezenas de masmorras perigosas matando monstros horrendos em sua jornada para SALVAR O MUNDO! Para obter mais detalhes, leia nosso post.

– Dos criadores do Guacamelee! vem Nobody Saved The World, uma nova reviravolta nos RPGs de ação. Transforme-se em um Ranger, Rato, Cavalo e uma dúzia de outras formas únicas. Habilidades de misturar e combinar para criar poderosos builds personalizados. Explore dezenas de masmorras perigosas matando monstros horrendos em sua jornada para SALVAR O MUNDO! Para obter mais detalhes, leia nosso post. Among Us (Innersloth) (PC and Console) – 2021 – Prepare-se para a partida, mas cuidado com o Impostor. Among Us é um jogo online e local de trabalho em equipe e traição para 4-10 jogadores… No espaço!

– Prepare-se para a partida, mas cuidado com o Impostor. Among Us é um jogo online e local de trabalho em equipe e traição para 4-10 jogadores… No espaço! Death’s Door (Devolver Digital, Acid Nerve) (Console) – 2021 – Death’s Door é uma fantasia de ação-aventura ambientada em um mundo onde os Corvos são responsáveis por colher as almas dos mortos, operando em sua sede conhecida como Hall das Portas. Um dos Corvos (é você) é enviado em missão para um lugar distorcido onde nada morreu por vários séculos… Para saber mais, verifique nosso post sobre Death’s Door.

– Death’s Door é uma fantasia de ação-aventura ambientada em um mundo onde os Corvos são responsáveis por colher as almas dos mortos, operando em sua sede conhecida como Hall das Portas. Um dos Corvos (é você) é enviado em missão para um lugar distorcido onde nada morreu por vários séculos… Para saber mais, verifique nosso post sobre Death’s Door. Twelve Minutes (Annapurna Interactive, Luis Antonio) (PC and Console) – 2021 – Uma noite romântica com sua esposa se transforma em uma invasão violenta, quando um homem invade sua casa, acusa sua esposa de assassinato e bate em você até a morte. Apenas para você acordar e se encontrar preso em um loop temporal de doze minutos, condenado a reviver o mesmo terror continuamente. Para saber mais, confira nosso post completo no blog sobre Twelve Minutes.

– Uma noite romântica com sua esposa se transforma em uma invasão violenta, quando um homem invade sua casa, acusa sua esposa de assassinato e bate em você até a morte. Apenas para você acordar e se encontrar preso em um loop temporal de doze minutos, condenado a reviver o mesmo terror continuamente. Para saber mais, confira nosso post completo no blog sobre Twelve Minutes. Astria Ascending (Dear Villagers, Artisan Studio ) (PC and Console) – 2021 – JRPG baseado em turnos Astria Ascending da Artisan Studios e editora Dear Villagers está chegando ao Xbox Series X / S, One e Game Pass em 2021. Em um mundo onde o caos se aproxima, os jogadores assumem o controle dos Semideuses – uma tripulação heterogênea de oito heróis carregados com o destino do mundo. Cada personagem tem sua própria história, explorada em cinco cidades, vinte e cinco masmorras e trinta horas de jogo até cinquenta para 100% de conclusão. Junto com o combate baseado em turnos bem ajustado, os jogadores podem experimentar uma variedade de missões secundárias e minijogos, incluindo um jogo de token original com tema de fantasia.

Mais de 20 jogos de desenvolvedores independentes chegando no lançamento ao Xbox Game Pass

O Xbox Game Pass é a melhor maneira de descobrir novos jogos de diferentes gêneros e estilos artísticos. Estamos entusiasmados com tantos jogos desenvolvidos de forma independente (e muitos mais por vir!) Já foram apresentados à comunidade Xbox Game Pass de mais de 18 milhões de membros.

Mais de 80 jogos chegando ao Xbox

Não pegou os nomes de todos os jogos durante o evento? Confira a lista abaixo para que você possa adicioná-los à sua lista de desejos.

Adios (Mischief)

Aerial_Knight’s Never Yield (Headup Games)

Airport for Aliens Run By Dogs (Strange Scaffold)

Alba: A Wildlife Adventure (Plug In Digital, ustwo games)

Alchemic Cutie (PM Studios, Viridian Software, Vakio)

Among Us (Innersloth)

Art of Rally (Funselektor)

Astria Ascending (Dear Villagers, Artisan Studio)

Atrio: The Dark Wild (Isto)

Blaster Master Zero (IntiCreates)

Chivalry 2 (Koch Media, Tripwire Interactive, Torn Banner Studios)

Cloud Gardens (Noio Games)

Clouzy! (TinyMoon)

Craftopia (Pocketpair )

Dark Alliance (Wizards of the Coast, Tuque Games, ForwardXP)

Death’s Door (Devolver Digital, Acid Nerve)

Demon Turf (Fabraz)

Despelote (solimporta)

Echo Generation (Cococucumber)

Enlisted (Gaijin Distribution, Darkflow Software)

Exo One (Future Friends Games, Exbleative)

Exomecha (TwistedRed, Nail AKINCI)

Griftlands (Klei Entertainment, Skymap Games)

Hello Neighbor 2 (tinyBuild)

Iron Corbo: Kung Fu Janitor (2DOS Games )

Knight Squad 2 (Chainsawesome Games)

Lake (Whitethorn, Gamious)

Last Oasis (Snail Games, Donkey Crew)

Lawn Mowing Sim (Curve Digital)

Little Witch in the Woods (SKT, Sunny Side Up)

Loot River (straka.studio)

Lost Eidolons (Ocean Drive Studio)

Mad Streets (Craftshop Arts)

Moonglow Bay (Coatsink Software, Bunnyhug)

Narita Boy (Team17, Studio Koba)

Nobody Saves the World (Drinkbox Studios)

Omno (Studio Inkyfox)

Onsen Master (Whitethorn, WakingOni)

Princess Farmer (Whitethorn, Samobee Games)

Rust (Double11, Facepunch Studios)

Second Extinction (Systemic Reaction)

Song of Iron (Escape)

Soup Pot (Chikon Club, Chryse)

Spaceline Crew (Coffeenauts)

S.T.A.L.K.E.R. 2 (GSC Gameworld)

Super Space Club (GrahamOfLegend)

The Ascent (Curve Digital, Neon Giant)

The Big Con (Skybound Games, Mighty Yell Studios)

The Forest Cathedral (Whitethorn, Wakefield Interactive)

The Last Stop (Annapurna Interactive, Variable State)

The Riftbreaker (Exor Studios)

The Wild at Heart (Humble Bundle, Moonlight Kids)

Twelve Minutes (Annapurna Interactive, Luis Antonio)

Voidtrain (HypeTrain Digital, Nearga)

We are the Caretakers (Heart Shaped Games)

Obrigado por assistir ao nosso primeiro Showcase do ID @ Xbox e /twitchgaming. Fique conectado ao ID@Xbox no Twitter, YouTube, Instagram, e Discord. Continue a participar da comunidade do Game Pass no Twitter e Instagram. Estamos ansiosos para trazer mais atualizações sobre jogos de desenvolvedores independentes neste e nos próximos anos.