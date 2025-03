Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 dá um flip em Ultra HD: já disponível para consoles da nova geração

É chegada a hora dos fãs de skate subirem em seus shapes mais uma vez, com a chegada do título aclamado pela crítica. Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 and 2 para a nova geração de consoles: PlayStation® 5 e Xbox Series X|S. O jogo também chegará para Nintendo Switch™ mais tarde em 2021.

Os jogadores de PlayStation® 5 e Xbox Series X|S podem se preparar para diversos upgrades como um suave 120 FPS a 1080P, 4K nativo a 60 FPS*, áudio espacial e mais. Tony Hawk’s™Pro Skater™ 1 and 2 também traz ambientação de alta fidelidade, permitindo que os jogadores aproveitem de sombras mais duras e dinâmicas, reflexos e flares, além de texturas aprimoradas de skatistas e mais, tudo nos consoles da nova geração.

O título foi o Tony Hawk’s Pro Skater a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas mais rapidamente** e é um remaster fiel dos dois primeiros icônicos jogos da franquia, incluindo todos os níveis, skatistas profissionais, manobras originais que os fãs se lembram dos anos 90 e 2000, com novos níveis.

A Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) está dando aos fãs que já possuem a versão Deluxe Digital do jogo para PlayStation® 4 e Xbox One um upgrade sem nenhum custo adicional para a nova geração (exceto no Japão). Já os jogadores que possuem a versão padrão digital podem, por um pequeno valor, fazer o upgrade para o Cross-Gen Deluxe Bundle com todas as novas características. O upgrade inclui acesso ao skatista secreto Ripper (mais conhecido como o infame mascote Powell-Peralta), equipamento retrô para o modo Create-a-Skater e skins retrô para Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen. Além disso, acessando este link é possível conferir todos os detalhes de upgrade do título.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 também está disponível para PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, a família de devices do Xbox One da Microsoft, incluindo Xbox One X, e para PC via a plataforma Epic. Para mais informações sobre o jogo basta acessar o site oficial do jogo . E para ficar por dentro de todas as últimas novidades do título é possível seguir @TonyHawkTheGame no Twitter, Facebook, Instagram, ou se inscrever no canal do YouTube

*As versões de PlayStation® 5 e Xbox Series X do jogo irão rodar em 4k nativo e 60 FPS, enquanto a versão de Xbox Series S renderizará a 1440P e upscale para 4K. É necessário um aparelho compatível com 4k.

** Baseado em estimativas internas da Activision