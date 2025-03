Como a arquitetura Zen 3 está relacionada a melhor experiência de jogo?

Estreando nos processadores AMD Ryzen™ Série 5000 para desktop, a arquitetura “Zen 3” traz aprimoramentos de design de ponta a ponta, incorporando maior desempenho de núcleo único, eficiência energética e latências reduzidas. Mais de 20 mudanças principais incluem: recursos de execução mais amplos e flexíveis; significativamente mais largura de banda de carga / armazenamento para execução de feed; e um front-end simplificado para colocar mais threads em andamento – e mais rápido. Mas o que a nova arquitetura realmente quer dizer para o público gamer?

Salto de desempenho – com uma média de uma média de 19% de desempenho adicional de cada MHz de frequência em relação à geração anterior, permite que o processador ofereça um desempenho por núcleo (IPC) incomparável. A combinação de IPC mais alto e o complexo unificado de 8 núcleos são uma combinação potente para jogos de PC. Os clientes que estão atualizando do AMD Ryzen ™ Serie 3000 para a Série 5000 podem esperar uma média de 26% de melhor desempenho em jogos em 1080p, por exemplo.

Menor latência – as mudanças reduziram drasticamente as latências core-to-core e core-to-cache, tornando cada elemento da matriz um vizinho com tempo mínimo de comunicação. Tarefas sensíveis à latência, como jogos de PC, se beneficiam especialmente dessa mudança, já que as tarefas agora têm acesso direto ao dobro do cache L3.

Personalização – Recursos como o Precision Boost 2 aumentam automaticamente a frequência dos processadores para maior desempenho quando você precisa, além de outras tecnologias encontradas na série AMD Ryzen 5000 como Precision Boost Overdrive4 e PCIe® 4.0.

Jogadores casuais podem usufruir dos lançamentos AAA mais recentes com excelente desempenho, enquanto jogadores de esports podem melhorar sua competitividade ao contar com a redução de latência e melhora da performance. Além dos diferenciais da arquitetura Zen 3 presente na família AMD Ryzen™ Série 5000, os brasileiros podem contar com benefícios ao utilizar GPUs Radeon e outras tecnologias de melhora da experiência de jogo como FreeSync 2 em monitores selecionados.

