Smartphone Black Shark S4 disponível e com promoção!

A Black Shark, marca de smartphones para jogos, anunciou o Black Shark S4 na China. Entre as características do novo smartphone da marca, as que chamam mais atenção são: processador Snapdragon 870, tecnologia 5G, botões dedicados para jogos e taxa de atualização de display de 144 Hz.

Algumas características do Black Shark S4 são mostradas a seguir:

Botões mecânicos embutidos

A série Black Shark 4 possui botões mecânicos para um controle mais preciso de jogos móveis baseados em toque. Esses botões fornecem aos jogadores um controle tátil incomparável e se integram perfeitamente ao corpo do Black Shark 4. Embora sejam úteis para jogos, os botões também podem servir como atalhos para capturas de tela, gravações de tela e muito mais para uso diário.

Carregamento ultra rápido de 120W e bateria de 4.500mAh

O novo Black Shark S4 possui uma bateria de 4500mAh e carregamento ultrarrápido de 120W para jogos e entretenimento durante todo o dia. A bateria do Black Shark S4 pode ser totalmente carregada a 100% em apenas 16 minutos.

Desempenho em jogos

O Black Shark S4 é equipado com o Qualcomm® Snapdragon™870, a próxima geração em desempenho móvel. O Black Shark S4 vem de série com RAM LPDDR5 e armazenamento flash UFS3.1 para altíssimas velocidades de memória.

Display ultra-responsivo de 144Hz

Além de cores e clareza de tirar o fôlego, a tela do Black Shark S4, de 6,67 polegadas, possui uma taxa de atualização de 144Hz para que apresentação de quadros seja mais suave em jogos. Uma taxa de amostragem de toque de até 720Hz dá ao Black Shark S4 o menor atraso de toque da indústria – apenas 8,3ms – e o menor atraso de tiro – 24 ms – sendo tela sensível ao toque de smartphone mais responsiva de todos os tempos. Além disso, os jogadores também podem escolher manualmente taxas de atualização de tela de 60Hz, 90Hz ou 120Hz para diferentes cenários de uso.

Áudio Cinematográfico

Para criar a melhor experiência de audição, o Black Shark S4 possui alto-falantes simétricos duplos e uma cavidade sonora superdimensionada para áudio. Este design único produz um efeito estéreo espacial, mesmo quando não se usam fones de ouvido.

JOY UI 12.5 e “Shark space”

Baseado na MIUI 12.5, o novo JOYUI 12.5 combina o melhor e maior SO móvel e a experiência de jogo mais profissional. Nosso modo de jogo melhorado (“Shark space”) permite que os jogadores controlem a rede e os recursos de desempenho e bloqueiem temporariamente distrações como chamadas e textos em tempo real.

Resfriamento líquido

A série Black Shark 4 adota uma nova geração de resfriamento líquido Sandwich, resfriando independentemente o chip de rede 5G, SoC, e chipset de carregamento de 120W para o máximo de resfriamento e desempenho. Os recursos de resfriamento aumentaram em mais de 30% em relação à geração anterior, garantindo um desempenho estável mesmo jogando jogos intensivos on-line ou carregamentode alta potência de 120W.

Design para Jogos

Ostentando um novo design ousado e utilizando vidro em sua construção, os smartphones da serie Black Shark S4 inauguram uma nova fase no design da marca. Em comparação com os dispositivos Black Shark anteriores, o novo visual minimalista é mais simplificado e sofisticado, mantendo o design “X Core” da marca.

Câmera Tripla

A série Black Shark 4 é equipada com uma câmera principal de 64 MP, e câmera grande angular de 8 MP , e uma câmera macro de 5 MP. As características incluem filmes de 60 quadros por segundo em 4K, modo de cena super noturna, tecnologia PD com estabilização eletrônica de imagem (EIS) e muito mais.

Acessórios para jogos

Junto com a série Black Shark 4, o Black Shark anuncia hoje dois novos acessórios: o “Black Shark FunCooler 2 Pro” e o “Black Shark 3.5mm Earphones”

O Black Shark FunCooler 2 Pro, alimentado por um conector USB Type-C, incluiu um novo display LED que mostra as temperaturas atuais. O uso de chips de resfriamento semicondutores aumenta a eficiência de resfriamento em 15% em comparação com a geração anterior, enquanto é 25% mais silencioso. Além disso, o efeito de iluminação RGB foi totalmente atualizado para coordenar com visuais na tela .

Os fones de ouvido Black Shark 3.5mm serão lançados em duas variantes: “normal” e “Pro”. Feito de uma liga de zinco premium, o conector usa um design compacto de 3,5 mm, permitindo que os jogadores joguem sem fios atrapalhando .

