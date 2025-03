Poco X3 Pro em promoção

O Poco X3 é um dos smartphones disponíveis com melhor relação custo/benefício e se tornou um sucesso entre os brasileiros. Seu sucessor – Poco X3 Pro – vem com melhorias para manter a tradição da linha e está em promoção na loja Global da Poco do Aliexpress.

O Guia do PC conseguiu um cupom de promoção para quem quer comprar o celular (versão padrão) por um preço de apenas U$ 199. Para isto basta digitar o cupom:

20X3PRO

na página de pagamento do produto.

UPDATE: Nosso parceiro acabou de liberar mais um cupom para a versão com 8 GB de RAM + 256 GB de armazenamento:

30POCOX3PRO

Neste caso esta versão (8 GB de RAM + 256 GB de armazenamento) fica com preço de apenas U$ 239.

Mas não se esqueça de acessar a loja Global da Poco do Aliexpress através do link: https://bit.ly/3fvsVuc para o cupom funcionar!

Quem adquirir o adquirir o novo smartphone através do nosso link promocional, terá algumas vantagens como:

produto 100% original

2 anos de garantia

Envio gratuito

Produto em estoque

Algumas características do Poco X3 Pro:

CPU:Snapdragon 860 Núcleo octa

Tela:6.67 FHD + DotDisplay”

Taxa de Atualização de 120 Hz

Taxa de amostragem do toque de 240hz

Bateria de 5160 mAh com carregamento rápido (33w)

Câmera de 48MP Traseira com câmeras

Câmera Frontal de 20 MP

Suporte a Nfc, wifi, bluetooth 5.0, gps, alto-falantes duplos, fone de ouvido 3.5mm

Segurança com Sensor de Impressão Digital lateral e desbloqueio facial usando Inteligência Artificial

Sim 1 + híbrido (sim ou microsd), armazenamento expansível até 1TB

Redes – 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz, 3G: wcdma: b1/2/4/5/8, 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28, 4G: TDD-LTE: b38/40/41 (2535-2655mhz)

O vídeo de lançamento pode ser visto a seguir: