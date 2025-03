Nimo TV anuncia parceria com a Riot Games para transmissão de torneios de esports da marca em 2021

A Nimo TV anuncia novidades para 2021 no ecossistema gamer brasileiro, incluindo parceria especial com a Riot Games para transmissão dos torneios de esports dos games da marca este ano e da abertura de canais oficiais na plataforma com foco em League of Legends, Teamfight Tactics, VALORANT e em seu último lançamento, League of Legends: Wild Rift.

A plataforma de streaming, parte da gigante chinesa Huya, chegou ao Brasil há pouco mais de dois anos e, desde então, segue crescendo bastante positivamente tanto no cenário mobile, onde começou sua trajetória, quanto no de games para PC. Apenas em 2020, o crescimento global da marca foi de 25% – e o país representa uma parcela significativa desta porcentagem, mais de 60% do público da Nimo TV é brasileiro.

“Estamos bastante felizes em estreitar nossa parceria com a Riot Games para 2021. Este é mais um passo importante que damos para reforçar nosso compromisso com o ecossistema gamer no país”, conta Raphael Negrão, Gerente de Marketing da Nimo TV no Brasil. “A Nimo TV acredita e investe fortemente nos talentos brasileiros. No nosso time de streamers do universo gamer já estão El Gato, Mucalol, Keilemeg, Piuzinho, Tutsz (jogador de LoL do Flamengo) e iLoveWinter, um dos maiores streamers de MOBA mobile do Brasil. Esperamos que a parceria com a Riot Games reforce ainda mais o crescimento do nosso time”.

Entre as novidades que chegam com o acordo estão três canais oficiais da Riot Games na Nimo TV: um com foco no CBLOL e ProLegends (circuito de TFT), outro para o VALORANT Challengers Tour, e o terceiro pensado especialmente para o novo lançamento da marca, Wild Rift. Além disso, a garantia da transmissão de todos os torneios de esports previstos pela desenvolvedora e publisher em 2021. As transmissões ao vivo já começam este sábado (3 de abril), a partir das 13h, com as semifinais do CBLOL, e a partir das 19h, com o VALORANT Challengers Brasil.

Para o último lançamento da marca, as novidades não param por aí. A parceria também contempla conteúdos e transmissões exclusivas da Riot Games na Nimo TV para o Wild Rift, que serão divulgados em breve.

“Nosso objetivo é oferecer o melhor dos esports para a nossa comunidade e contar com a parceria com a Nimo TV para levar o CBLOL, o VCT-BR, o ProLegends e as novidades do Wild Rift para ainda mais jogadores e jogadoras é uma oportunidade incrível”, diz Carlos Antunes, Head de Esports da Riot Games no Brasil. “A produção de conteúdo exclusivo, e diversas outras iniciativas da Nimo TV com a Riot Games, trazem uma série de novidades para a comunidade da Nimo TV engajar com os esports de uma forma muito mais inovadora”, completa.

Fique por dentro das novidades e não perca a distribuição de itens de League durante as lives do game na Nimo TV, que deverão acontecer em breve tanto nos canais da Riot Games, quanto em páginas de streamers selecionados. Acesse: https://www.nimo.tv/