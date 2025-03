HyperX estabelece novo recorde mundial de overclock de DDR4 em 7156 MHz

A HyperX acaba de anunciar que a memória HyperX Predator DDR4 foi usada para estabelecer um novo recorde mundial de overclock com a frequência de 7156MHz. O feito foi estabelecido em Taiwan pela equipe MSI OC, que usou um módulo Predator DDR4 8G HyperX 4600MHz (part number HX446C19PB3K2 / 16) em uma placa-mãe MSI MEG Z590I UNIFY com processador Intel® Core ™ i9-11900KF de 11ª geração em uma CPU de 3,50 GHz. Neste momento, o resultado com a frequência recorde está publicado no HWBOT, site para entusiastas de PC que procuram notícias, dicas e informações sobre overclock, benchmarks e competições. A captura da tela validada pela CPU-Z pode ser vista aqui

“Estamos extremamente entusiasmados e honrados por fazer parte deste resultado incrível de overclock em memória RAM DDR4”, disse Kristy Ernt, gerente de negócios DRAM da HyperX. “Nossos engenheiros trabalham continuamente para melhorar os rendimentos de memória de alta velocidade e trazer soluções mais rápidas que quebrem as barreiras de desempenho e ofereçam os melhores produtos da indústria para nossa comunidade de usuários de memória para jogos.”

Os kits de memórias de alto desempenho HyperX Predator DDR4 têm estilo arrojado e agressivo, e frequências que chegam a 4800 MHz com latências de CL12 a CL19. Os módulos de memória HyperX funcionam com Intel® XMP e seus perfis certificados são otimizados para os chipsets mais recentes da Intel, além de também serem compatíveis com muitos dos chipsets mais recentes da AMD.

Disponíveis como módulos únicos de 8GB a 32GB ou em kits de dois, quatro e oito módulos com capacidade total de 16GB a 256GB, as memórias HyperX Predator DDR4 são 100% testadas em fábrica e contam com garantia vitalícia, suporte técnico gratuito e a lendária confiabilidade da marca.