Google Nest Audio chega ao Brasil

O Google anunciou hoje a chegada ao Brasil do Google Nest Audio, sua caixa de som inteligente com Google Assistente integrado. Ela foi desenvolvida especialmente para os amantes da música e projetada para reproduzir músicas, podcasts e outros tipos de áudios. O aparelho, segundo dispositivo da linha Nest a desembarcar no país, já se encontra à venda nos principais varejistas por R﹩ 849,00. O lançamento vem com uma oferta especial: quem comprar o produto pode ganhar até 3 meses gratuitos de YouTube Premium, para curtir suas músicas favoritas sem anúncios no Nest Audio.

O Nest Audio foi criado por uma equipe de especialistas em áudio que inclui músicos, produtores musicais, designers de som e especialistas em machine learning. Juntos, eles investiram mais de 500 horas de ajustes para garantir o melhor equilíbrio entre graves, médios e agudos, a fim de oferecer um som encorpado, claro e natural. “O nosso objetivo é garantir que o Nest Audio seja fiel à sonoridade idealizada pelo artista no momento em que gravou a música no estúdio”, explica Maia Mau, Head de Marketing de Hardware do Google para a América Latina.

[1] A oferta está disponível apenas para clientes que não sejam atualmente assinantes do YouTube Premium, do YouTube Music Premium ou do Google Play Música, que não tenham sido assinantes desses serviços nem do YouTube Red e que nunca tenham feito uma avaliação gratuita do YouTube Premium, do YouTube Music Premium, do Google Play Música ou do YouTube Red. Termos completos: http://www.youtube.com/premium/restrictions

Design robusto e som surpreendente

O novo produto do Google também apresenta mudanças de design em relação ao Nest Mini, que é vendido no Brasil desde novembro de 2019. Enquanto o Nest Mini tem um formato circular de tamanho compacto, de menos de 10 cm de diâmetro e 200 gramas de peso, o Nest Audio tem o formato de um retângulo, com medidas de 17,5cm de altura e 12,4cm de largura, e pesa pouco mais de 1 quilo.

Para oferecer vocais nítidos e graves poderosos, o Nest Audio possui um tweeter de 19mm para cobertura consistente de alta frequência e um mid-woofer de 75 mm que destaca os graves. Os vocais têm profundidade, o que possibilita que o Nest Audio execute bem todos os gêneros musicais: clássico, R&B, pop e muito mais. “Este lançamento complementa a linha Nest e dá aos nossos consumidores a possibilidade de ter um aparelho ideal para quem busca potência de som e entretenimento”, afirma Vinicius Dib, Head de Devices do Google para a América Latina.

Quem tem outros dispositivos da linha Nest em casa, como o Nest Mini, poderá agrupá-los ao Nest Audio para tocar uma mesma música simultaneamente em diferentes aparelhos. Além disso, é possível configurar dois dispositivos Nest Audio como um par estéreo, separando os canais “esquerdo” e “direito” das gravações. Já quem tem um Chromecast poderá usar o novo alto-falante inteligente do Google para acionar a TV para assistir a filmes ou séries (basta dizer, por exemplo, “Ok Google, assistir a Stranger Things no Netflix”).

Os controles físicos do Nest Audio, como “Play/Pause”, “Abaixar Volume” e “Aumentar Volume”, podem ser acionados com leves toques na parte superior do aparelho. Para desligar o microfone, basta deslizar a chave presente na parte de trás do dispositivo (uma luz laranja será acesa para indicar que o microfone está desativado).

Aquela ajuda com o Google Assistente

O Nest Audio conta com todos os benefícios do Google Assistente. Com ele, é possível saber a agenda do dia, a previsão do tempo, a tradução de uma expressão em outro idioma ou até mesmo criar lembretes para as tarefas. Como o Nest Audio pode conversar com TVs, lâmpadas e plugues inteligentes, entre vários outros aparelhos, pessoas com o dispositivo podem desempenhar uma série de tarefas usando apenas a voz, como assistir a um vídeo na TV, iniciar a limpeza da casa e controlar as lâmpadas.

No Brasil, existem hoje mais de uma centena de dispositivos inteligentes que fazem parte do ecossistema aberto e gratuito do Google Assistente. Entre elas, aparelhos de marcas brasileiras e internacionais, tais como Positivo, Multilaser, TCL, iRobot, LG e Sony.

Design sustentável

O Google segue comprometido em ajudar o planeta ao criar novos produtos. Pensando nisso, o Nest Audio é coberto pelo mesmo tecido sustentável usado no Nest Mini. A estrutura (o tecido, somado à caixa protetora, ao apoio e a outras partes menores) é feita com 70% de plástico reciclado.

Compromisso sempre com a Privacidade e Segurança

A missão do Google é criar uma casa mais útil, a partir de dispositivos e serviços que cuidem e ajudem as pessoas, sempre respeitando nossos Princípios de Privacidade e Segurança . Por isso, o microfone do Nest Audio pode ser completamente desligado a partir do interruptor do aparelho na posição “off” (a cor das luzes de LED vai mudar para laranja, indicando que ele está desligado). A qualquer momento, é possível controlar quais dados são usados para personalizar as experiências e apagar o histórico de ações e pesquisas através da seção Minhas Atividades no aplicativo Google Home e também pelo navegador, no endereço myactivity.google.com

iOS . Para configurar e controlar o Nest Audio é preciso ter instalado o aplicativo do Google Home, disponível para Android

3 meses grátis de YouTube Premium

Para que os novos donos do Nest Audio possam ter uma experiência completa de som, ao comprar o produto eles ganharão até 3 meses de YouTube Premium, o serviço de assinatura do YouTube e do YouTube Music, que oferece uma experiência sem anúncios.

Preço sugerido

Google Nest Audio: R﹩ 849,00

Cores:

Giz e Carvão

Disponibilidade

É possível encontrar o Google Nest Audio nos principais varejistas do país, em lojas físicas e on-line.

