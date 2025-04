Novos fones de ouvido da realme, Buds Air Pro chegam ao Brasil

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, acaba de anunciar a chegada de mais um de seus produtos em território nacional: os fones de ouvidos Buds Air Pro. Com a tecnologia TWS (True Wireless Stereo), o novo carro-chefe da fabricante chinesa foi idealizado para o público jovem e conta com recursos como latência de 95 milissegundos e cancelamento ativo de ruído de até 35 decibéis. Presente no dispositivo, o S1, chip de alta performance, elimina os sons externos ao mesmo tempo que consome menos bateria. Disponível nas cores Preto Rock e Branco Soul, cada unidade do fone de Buds Air Pro pesa apenas 5 gramas e, com interior de silicone, são agradáveis ao toque e confortáveis para uso ao longo do dia.

O realme Buds Air Pro possui driver de reforço dinâmico de graves de 10mm que, junto da solução Dynamic Bass Boost (DBB), torna os graves mais profundos e ricos. Já o Bluetooth 5.0 do dispositivo fornece uma conexão estável mesmo com a interferência de diversos aparelhos, e sua distância de transmissão de 10 metros permite que os usuários reproduzam música sem problemas, mesmo quando o smartphone conectado não estiver por perto. Junto disso, outras de suas características incluem recursos como Google Fast Pair, padrão que permite o emparelhamento rápido de dispositivos sem fio, Smart War Detection, que identifica o uso dos fones assim que colocados nos ouvidos, controles inteligentes de toque e assistente de voz.

Resistente a respingos d’água, o Buds Air Pro passou por uma rigorosa fase de testes que garantem seu uso diário, ao mesmo tempo que mantém sua durabilidade e alta qualidade. Eles podem ser controlados diretamente com o aplicativo realme Link, responsável pela personalização de funções de toque, ativação da função de cancelamento de ruído, alternância do reforço de graves e atualizações automáticas do sistema para o melhor uso do dispositivo.

Cancelamento ativo de ruído e chip realme S1

O realme Buds Air Pro apresenta o chip S1 de cancelamento de ruído, além de contar com com dois microfones que auxiliam nesta tarefa, com redução máxima de sons de até 35 decibéis. O tamanho dos fones também é ajustado de acordo com o formato da orelha para a máxima redução externa.

Personalizado e exclusivo, o chip realme S1 oferece uma capacidade de cancelamento de ruído eficiente com a vantagem de consumo de energia ultra baixo e conectividade estável, oferecendo aos usuários uma experiência sem precedentes e que define tendências. Ele utiliza uma nova geração de tecnologia de emparelhamento que detecta de forma inteligente e em tempo real os Buds Air Pro no momento em que o estojo de carregamento é aberto.

Modo de transparência

O modo de transparência permite que os usuários ouçam os sons do ambiente com um clique. Uma vez que o design do Buds Air Pro foi pensado para o cancelamento de ruídos, o modo de transparência permite que seus usuários falem com outras pessoas sem a necessidade tirar os fones de ouvido de maneira mais fácil.

Latência super baixa de 94 ms no modo de jogo

No modo de jogo, o tempo de espera dos fones de ouvido é de apenas 94 ms. Quando utilizado, os usuários têm a latência reduzida em até 51% para uma sincronização perfeita entre vídeo e áudio enquanto jogam ou assistem a filmes.

Som de alta qualidade com Advanced Audio Coding

O realme Buds Air Pro oferece suporte a áudio de alta qualidade com o AAC (Advanced Audio Coding), algoritmo de codificação de alta taxa de compressão, alta fidelidade musical e melhor experiência na hora de escutar músicas.

Tempo de reprodução de 25 horas

A grande capacidade de bateria de 486 mAh do dispositivo fornece aos usuários uma vida útil de até 25 horas. Também é possível realizar uma carga rápida, em que apenas 10 minutos resultam em 3 horas de reprodução.

Confira aqui todos os materiais de divulgação do Buds Air Pro.

Preço e disponibilidade

O Buds Air Pro estará com preço especial entre os dias 06 e 12 de abril por R$ 699,00 no site das Americanas. A partir do dia 13 de abril, o preço sugerido será de R$899,00.

Sobre a realme



Com a missão de trazer para o mercado produtos AIoT que definem tendências, a realme é a marca de smartphones e wearables que mais cresce no mundo. Fundada na Ásia em 2018, a marca desembarcou no Brasil em janeiro de 2021 e “ousa ir além” com a oferta do que há de mais inovador nos segmentos de tecnologia e design. Com uma base de mais de 50 milhões de usuários globais, a realme está presente em 61 mercados ao redor do mundo, incluindo China, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Europa, Rússia, Austrália, Oriente Médio e África.

Dados divulgados pela Canalys, empresa de análise de mercado, a apontaram como uma das cinco principais fabricantes de smartphones em 15 regiões no último trimestre de 2020. Em 2019, suas remessas de smartphones alcançaram o marco de 25 milhões de unidades, com uma taxa de crescimento anual de 808%. Assim, a realme ocupa o posto da marca do segmento que mais cresceu por quatro trimestres consecutivos.

Ao longo do ano, a realme trará para o Brasil cerca de 20 produtos disruptivos como smartphones, smartwatches, fones de ouvido e devices para casas inteligentes. Com isso, a marca pretende atingir ainda mais o público jovem e de mentalidade global.