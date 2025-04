realme lança oficialmente o realme 7 5G no Brasil, smartphone 5G mais acessível do mercado

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anunciou o lançamento do realme 7 5G no Brasil. Com performance 5G a preço de 4G, o smartphone da fabricante chinesa promete democratizar o último padrão de internet móvel entre seus usuários ao seguir seu lema “ouse ir além”. O realme 7 5G proporciona desempenho inovador com display de 120Hz, carregador de 30W, bateria de 5000 mAh e é o primeiro smartphone do país com o poderoso processador MediaTek Dimensity 800U que o torna um aparelho 5G versátil e completo.

Salto para a tecnologia 5G

Feito com o processo de fabricação de 7nm, o processador MediaTek Dimensity 800U é poderoso e eficiente. Ele é equipado com dois núcleos Cortex-A76 de alto desempenho de até 2,4 GHz e seis núcleos Cortex-A55 de alta eficiência de até 2 GHz, junto com uma GPU Mali-G57. O Dimensity 800U apresenta excelente desempenho de rede para o realme 7 5G, com suporte para Dual Sim Dual Standby (DSDS) 5G + 5G. Ele suporta a tecnologia Dual 5G SIM, que permite a conexão 5G através de qualquer um dos cartões SIM para uma experiência de internet de alta velocidade, e também 5G-CA, para um aumento significativo no desempenho e estabilidade da conexão.

O realme 7 5G é compatível com as 12 principais bandas 5G de todo o mundo: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78. Com isso, a nova aposta da realme fornece uma experiência de rede 5G mais rápida e abrangente.

“O MediaTek Dimensity 800U é um chipset de última geração que oferece recursos avançados de imagem, multimídia e conexão 5G, para smartphones prontos para a nova geração de telefonia móvel”, destaca Samir Vani, country manager da MediaTek no Brasil. “O chipset utiliza tecnologia de produção de 7nm, inclui unidade de processamento de inteligência artificial e foi projetado para alto desempenho de núcleos múltiplos, além de contar com tecnologia 5G + 5G Dual Sim Dual Standby (DSDS)”, completa o executivo.

Carga rápida com Dart Charge de 30W e bateria de 5000mAh

A bateria avançada de 5000mAh do realme 7 5G garante uma vida útil mais duradoura. Junto disso, o carregador Dart Charge de 30W permite aos usuários a carga de 50% do celular em apenas 26 minutos, além de adotar solução de baixa tensão e alta corrente para maior segurança e eficiência.

O smartphone chega ao Brasil com duas cores: Prata Radiante e Azul Névoa. Enquanto o design do Azul Névoa é inspirado na natureza, a realme aplicou pela primeira vez o estiloso Logo Design no Prata Radiante. A área do logotipo apresenta com sucesso efeitos tridimensionais, estética assimétrica e um efeito visual único.

Display de 120Hz de Última Geração

O display do realme 7 5G conta com 120Hz, um aumento de 33,3% quando comparado ao seu antecessor, o realme 7, upgrade que proporciona uma experiência visual mais agradável em jogos e uso cotidiano. Com 6,5 polegadas, o aparelho adota o design “punch-hole”, com a câmera alocada na tela, o que permite sua máxima usabilidade, além da proporção de tela de 90,5%.

Para segurança dos usuários, o dispositivo adota o sensor de impressão digital lateral, integrando o reconhecimento de impressão digital com o botão da borda.

Além de adotar o carregador Dart Charge 30W que permite o seu carregamento em uso, bateria de 5000mAh, o mais recente padrão 5G com excelente desempenho e display de 120Hz, o realme 7 5G possui quad-câmera de 48 MP, com lentes grande-angular e super macro, características que o tornam um celular multifacetado e inovador. Indo além e definindo tendências, a realme mira em seu público jovem com o lançamento e visa democratizar a tecnologia 5G no país.

Confira aqui todos os materiais de divulgação do realme 7 5G.

Preço e Disponibilidade

O realme 7 5G estará com preço especial entre os dias 06 e 12 de abril por R$1.899,00 para pagamentos à vista e R$1.999,00 para parcelamentos em até 12x no site das Americanas. A partir do dia 13 de abril, o preço sugerido será de R$2.599,00.